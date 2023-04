20ste editie Sirene Cup met ruim 800 voetballers

In het paasweekend heeft Euro Sportring Kust, onder leiding van Peter Deseyn en Marc Ducheyne en in samenwerking met Vamos Zandvoorde, in het sportpark De Schorre de 20ste editie van de Sirene Cup georganiseerd. Aan het tornooi, op zeven terreinen, namen 86 ploegen deel, van U11 tot U19, afkomstig uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Oostenrijk en België. Meer dan 800 jonge voetballers waren actief. Ter gelegenheid van de 20ste editie vond zaterdag een receptie plaats in aanwezigheid van sponsors, het bestuur van Vamos Zandvoorde, schepen van Sport Bart Plasschaert (CD&V) en burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). (foto FRO)