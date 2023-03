1000 km voor Kom Op Tegen Kanker zoekt helpende handen om fietsers te ontvangen

Op zaterdag 20 mei is de paardenstad opnieuw de trotse middagstad van de 1000 km voor Kom Op Tegen Kanker. Duizenden sportievelingen fietsen over heel Vlaanderen om geld in te zamelen voor Kom Op Tegen Kanker. “Om al die moedige fietsers zo goed mogelijk te kunnen ontvangen, zijn we op zoek naar heel wat vrijwilligers die een handje kunnen en willen toesteken”, klinkt het bij de organisatie. “Op zo’n grootschalig evenement zijn vrijwilligers namelijk even onmisbaar als de fietsers zelf. Dankzij hun hulp kan er immers meer en zoveel als mogelijk geld gaan naar het kankeronderzoek zelf.” Wie zich geroepen voelt om een steentje bij te dragen en bovendien ongetwijfeld een onvergetelijke dag wil beleven, kan zich laten registreren op www.waregem.be/KOTK. (PPW)

Info: www.waregem.be, 056 62 12 11 en feestelijkheden@waregem.be