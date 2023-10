1.076 leerlingen nemen deel aan scholencross

Onlangs organiseerde de Ieperse sportanimatie samen met Flac Ieper en met de steun van MOEV en Sport Vlaanderen de 35ste veldloop voor de Ieperse scholen. Onder een stralende herfstzon namen maar liefst 1.076 leerlingen deel aan deze scholencross. Na het topjaar van vorig jaar met 1.093 deelnemers was dit de tweede beste editie ooit. 747 kinderen uit het basisonderwijs en 329 leerlingen uit het secundair kwamen aan de start van de 24 wedstrijden. Onlangs werden de winnende scholen gehuldigd. De beker voor het basisonderwijs werd gewonnen door de vrije basisschool Sint-Michiels voor VBS Sint-Vincentius Zillebeke. VBS Sint-Jan eindigde op de derde plaats. Voor VBS Sint-Michiels namen 90 van de 135 kinderen uit het eerste tot en met het zesde leerjaar deel aan de veldloop. In het secundair was de beker voor GO! Atheneum, voor GO! Middenschool en het Lyceum. Voor GO! Atheneum namen 147 van de 383 leerlingen deel. Het scholenklassement wordt opgemaakt op basis van de verhouding tussen het totale aantal leerlingen van de school en het aantal deelnemers. Op de foto zien we v.l.n.r. Ives Goudeseune (voorzitter Flac Ieper), Chantal Mulleman (Flac Ieper), Thierry Buseyne (sportfunctionaris), Paul Masschelein (voorzitter stedelijke sportraad), Christine Peene (Flac Ieper), Patrick Benoot (schepen van Sport), Arne Duthieuw (VBS Sint-Michiels en Sint-Vincentius Zillebeke), Björn Vanisacker (GO! Atheneum), Thomas Devos (VBS Lyceum-Heilige Familie), Sabien Dewulf (VBS Sint-Jozefsschool), Sien Vandermarliere (GO! BS Minnetuin &Tierlantuin) en Stijn Demeersseman (College). (foto EF)