Apolloon Kortrijk Spurs beleeft een moeilijk seizoen: “We presteren minder dan gehoopt”

Apolloon Kortrijk Spurs verloor vorig weekend van leider KTSV Eupen met 30-36-cijfers. De ploeg van coach Luc Vercauteren kon zo al vier wedstrijden niet meer proeven van een zege.

Het zit de paars-witten van Apolloon niet mee. Tegen de toppers werd telkens nipt verloren of gelijk gespeeld. Blessureleed gooide extra roet in het eten.

“Dat we vorig weekend de twee punten niet konden thuis houden tegen Eupen die de ranglijst aanvoert, was niet helemaal onverwacht”, opent de 22-jarige Lucas Debal, jeugdproduct van Apolloon. “Natuurlijk met in ons achterhoofd dat we daar met het kleinste verschil de boot ingingen in de laatste seconde, mochten we toch hoop koesteren. Maar daarvoor gingen we teveel individueel in de fout. We namen geen slechte start, maar balverlies lag aan de basis van het kloofje dat de Oostkantonners konden slaan in de eerste helft. Na de rust kregen we hetzelfde spelbeeld. Eupen is een ploeg die net als wij snel spel tentoonspreidt. Daardoor krijgen we veel kansen, maar ook veel tegenaanvallen waar het dan verdedigend misloopt. We hadden problemen met hun afstandsschoten en ze kregen teveel vrij spel in de tegenaanval.”

“Ons omhoog werken”

“We presteren eigenlijk een beetje onder de verwachtingen”, gaat de Kortrijkzaan verder. “We begonnen met goede moed aan het seizoen, maar slagen er niet meer in te winnen. De wedstrijd in Merksem moest bijvoorbeeld gewonnen worden. Tegen Eupen was het op zich wel goed, maar daar koop je niets mee. Net als tegen Izegem en Houthalen, waar we een punt verloren. De afwezigheid van Jan Steenhoudt en Tore Devos die niet optimaal is na een blessure, heeft toch wel een grote impact. Als het er op aan komt, voelen we dat. Algemeen presteren we wat minder, dat geldt ook voor mij. Ik ben daar geen uitzondering in. Het zou natuurlijk leuker zijn mochten we bovenin meedraaien. Nu is de play-offs halen onze eerste prioriteit. Daarna moeten we ons weer omhoog werken. We willen tonen dat we tegen elke ploeg kans maken. Ik vind dat het klassement een vertekend beeld weergeeft van wat we echt waard zijn.”