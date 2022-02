Zwintriatlon in Knokke-Heist voortaan met zwemmen in zee

Vanaf maandag 21 februari op het middaguur kan er ingeschreven worden voor de Zwintriatlon in Knokke-Heist, zowel voor de kwart als de halve afstand. De deelnemers zullen dit jaar echter moeten rekening houden met enkele wijzigingen.

De wedstrijd rolde jarenlang het zwemparcours uit in de sfeervolle haven van Sluis. Vervolgens trokken de triatleten per fiets de grens over om aan ‘De Zwin’ richting Knokke-Heist een vervolg te geven aan hun race. Het zwemmen gebeurt nu voortaan ook in de badstad, zij het in zee, voor het evenementenstrand, met 1.500 meter in plaats van 1.000 meter zwemmen. Dat was trouwens in de beginjaren ook de zwemafstand.

Nieuwe datum

Daarnaast koos de organisatie dit jaar voor een nieuwe datum. De wedstrijddag voor de kwarttriatlon is niet langer de eerste woensdag van september, maar zaterdag 10 september. De halve triatlon op hetzelfde parcours verplaatst daardoor naar zondag 11 september.

Door de pandemie kon de Zwintriatlon in 2020 en 2021 niet plaatsvinden. De 22ste editie begint zaterdag 10 september 2022 met een rolling start voor het zwemmen om 13.30 uur. Daarna volgt een fietsproef van 40 km in het hinterland. De aankomst is voorzien op het evenementenstrand na 10 km lopen op de Zeedijk.

Run-Bike-Run

Voor wat betreft de halve afstand, die op zondag 11 september aan een derde editie toe is, zal er tevens in zee worden gezwommen over een afstand van 1.900 meter, met een rolling start om 10 uur. Daarna volgt een fietsproef van 90 km en is er een na een halve marathon de aankomst op het evenementenstrand.

Indien het zeezwemmen niet kan plaatsvinden, wordt er overgeschakeld op een Run-Bike-Run van 10,5 km – 90 km – 21 km. De triatleten die hun inschrijving van 2021 voor een van beide wedstrijden hebben overgezet naar de editie van 2022, ontvingen reeds een mail om hun deelname te bevestigen of te annuleren. (ACR)