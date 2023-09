Zwevegemse Joshua Dubaere is Belgisch kampioen motorcross

Otegemnaar Joshua Dubaere verzekerde zich vorig weekend in Lichtervelde van de Belgische titel motorcross bij de nieuwelingen in de klasse 250-500cc.

“Mijn regelmaat het hele seizoen, bijna geen enkele keer buiten de top drie, zorgde ervoor dat deze Belgische titel min of meer verwacht was”, glundert Joshua (23), dit jaar begonnen als zelfstandig houtbewerker. “Op een bepaald moment had ik een voorsprong van 28 punten, maar door motorpech stond ik er plots opnieuw 30 achter. Vanaf dan was het elk weekend strijden voor elk punt.

Het ging op en af. Uiteindelijk moest ik vorige week twee keer eerste zijn, omdat ook mijn concurrent, Louis Vancompernolle, telkens in de top drie eindigde. Ik kon het resultaat waar ik op hoopte realiseren. Het was een heel stressvol weekendje, maar nu ben ik vooral opgelucht dat het nog goed kwam. In 2009 werd ik al eens kampioen onder een andere bond.”

Houtbewerker

“Dat motorcrossen heeft hij van mij geleerd”, zegt zijn apetrotse papa, Christian Dubaere (58). “Ikzelf begon met de sport in 1986 en hield dit 30 jaar vol. Joshua was pas drie dagen oud toen hij voor de eerste keer op een wedstrijd aanwezig was. Hij was pas vijf jaar als we hem voor de eerste keer op een motor zetten.”

“Hij was pas vijf toen hij voor eerste keer op een motor zat” -Papa Christian

“Hij vertrok en was er wonderwel meteen mee weg. Hier heeft hij echt hard voor gewerkt. Hij is dit jaar als zelfstandig houtbewerker begonnen en werkt heel veel, dit in combinatie met zijn sport. Het is echt ongelofelijk hoe hij het voor elkaar kreeg. Ikzelf werd in de 125cc-reeks enkele keren tweede en een drietal keer West-Vlaams kampioen.”

Andere reeks

“Volgend jaar kom ik in de nationale 500cc reeks uit. Hopelijk kan ik daar ook mijn mannetje staan. Maar of dit elke week zal zijn, is nog lang niet zeker. Ik ga in ieder geval zoveel mogelijk mijn best doen voor mijn team Dirk Hofman uit Elverzele-Temse. Maar als zelfstandige zal het mij waarschijnlijk aan tijd ontbreken.”

“Ik ben in ieder geval heel trots dat ik deze titel heb binnengehaald”, besluit de nieuwe motorcrosskampioen, (ELD)