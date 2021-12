Zwevegemse Duikvereniging bestaat 20 jaar: “Plezier beleven staat centraal”

De Zwevegemse Duikvereniging bestaat 20 jaar. In de vereniging ligt de focus niet alleen op het onderwatergebeuren, maar staan ook vriendschap en plezier centraal. En dit niet zonder reden.

De Zwevegemse Duikvereniging (ZDV) werd in 2001 opgericht onder impuls van de gebroeders Dirk en Rik Ravelingien, met de steun van de nestor van het duiken, Charles Geirnaert, inmiddels overleden, en Xavier Ingelbrecht, de huidige voorzitter. “Bij ons staat plezier beleven aan de duiksport centraal. Natuurlijk kan dat pas als het ook veilig is. Daarom wordt er geïnvesteerd in degelijke opleidingen en trainingen”, begint Dirk Ravelingien. “Daarbij komt dat onze voorzitter afkomstig is uit Moeskroen, wat onze duikvereniging een unieke mix van zowel Nederlandstalige als Franstalige leden heeft opgeleverd.” Naast de vele duiken organiseert ZDV voor zijn leden ook heel wat activiteiten boven water. “Na elke training is er ruimte voor gezellig bijpraten. Elk jaar worden de nieuw gebrevetteerden gevierd bij de clubdoop, gevolgd door een lekkere barbecue. Er is ook het eindejaarsdiner en de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. We zetten ons namelijk in op het vormen van vriendschappen. Vriendschap leidt immers tot vertrouwen, en dat draagt bij tot zowel de veiligheid als het plezier van het duiken.”

Duiken is een fantastische hobby en de onderwaterwereld is prachtig

Trainingen

De trainingen gaan door op woensdagavond van 20 tot 21 uur in het zwembad LAGO in Zwevegem. Naast het regelmatig herhalen van de duikskills komt vooral training op fysieke conditie aan bod, dit op een recreatieve en aangename manier. “Verder worden er voor de gebrevetteerde leden bijna wekelijks clubduiken georganiseerd. Die kunnen plaats vinden dicht bij huis in De Gavers, of in Zeeland waar de Oosterschelde of het Grevelingen een schat aan onderwaterleven laat zien. Er zijn ook meerdere steengroeves in België waarin het speciaal duiken is. En onze jaarlijkse clubreis naar exotische oorden zoals Egypte, de Malediven, Mexico, Kenia, Zanzibar hebben ook telkens een enorm succes. Ook in de Duiktank Transfo wordt jaarlijks 10 à 15 keer gedoken.” De trainingen zijn opgedeeld in drie groepen. “De jeugd van 12 tot 14 jaar wordt voorbereid op hun duikbrevet. Daarnaast hebben we de groep sportievelingen die heel intens trainen, vooral op kracht. Dan heb je de wat oudere leden, waaraan ik training geef. Wij trainen vooral op uithouding, luchtverbruik, duik- en reddingtechnieken”, verduidelijkt Stefaan Verstraete. Om hun 20-jarige bestaan te vieren krijgt elk lid een softshell aangeboden met het aangepaste logo erop geborduurd. Beide gesprekspartners willen zeker nog jaren doorgaan met de duiksport, want zo zeggen ze in koor: “Duiken is een fantastische hobby en de onderwaterwereld is prachtig!” (GV)