Zwarte gordel voor Severine uit Torhout dankzij metekind Arthur

In september 2021 is Severine Mortelé (bijna 39) uit Torhout na liefst 21 jaar onderbreking opnieuw met karate gestart. Op haar 17de was ze met die vechtsport gestopt vanwege knieproblemen. Anderhalf jaar geleden begon ze door toedoen van haar metekind Arthur Pille (10) weer te trainen bij de Torhoutse club Funakoshi en kijk, zopas heeft ze zowaar de zwarte gordel behaald.

Severine werkt als business manager bij het interimbureau Start People. In haar vrije tijd is ze momenteel vrij intensief met karate bezig. Ook doet ze geregeld op recreatieve basis aan hardlopen. Binnen Funakoshi geeft ze aan de zijde van voorzitter en hoofdtrainer Peter De Grande op regelmatige basis les aan de jeugd.

’Tatie’ is supertrots

“Ik ben met karate gestart toen ik 9 jaar was”, doet Severine haar verhaal. “Helaas diende ik op mijn 17de te stoppen door problemen aan de knie. Ik vond dat bijzonder jammer, want karate was op dat moment mijn leven. Terwijl leeftijdgenoten op zaterdagavond uitgingen, was het bij mij vroeg in bed kruipen opdat ik fris en monter zou zijn voor de karatewedstrijd op zondag.”

“In de loop van de jaren ben ik twee keer aan de knie geopereerd om fysiek weer in orde te zijn. Ik deed recreatief nog aan sport en in mijn achterhoofd bleef de goesting in karate sluimeren. Een drietal jaar geleden begon mijn metekind Arthur Pille uit Brugge met karate, waar ik als tatie supertrots op was en nog altijd ben. Ook hij is lid van Funakoshi. Tijdens familiebijeenkomsten oefenden we samen de kata’s en uiteindelijk heeft Arthur me zo zot gekregen om na 21 jaar ook zelf opnieuw te starten met trainen. Vanaf september 2021…”

“Toen ik destijds gestopt ben met karate, was ik kandidaat zwarte gordel. Ik droeg de bruine gordel met twee witte streepjes. Aangezien die graad voor het leven is, kon ik dus nog altijd naar de zwarte gordel streven. Dat was na ruim 20 jaar onderbreking allesbehalve evident. Ik kende niet alle termen van de sport meer en mijn snelheid en techniek waren de eerste maanden ver te zoeken. Maar zoals het spreekwoord zegt: waar een wil is, is een weg.”

Traject van een jaar

“In januari 2022 heb ik de knoop doorgehakt om voor mijn zwarte gordel te gaan. Ter voorbereiding van je examen dien je een traject te doorlopen, waarmee je een klein jaar bezig bent. Zo moet je punten behalen door provinciale en nationale trainingen te volgen en stages te lopen. Met uiteindelijk het examen zelf als sluitstuk, waarop het me gelukt is om zwart te halen. Nu heb ik de ambitie om voor de tweede dan te gaan.”

“Ik train tweemaal per week bij Funakoshi en neem ook deel aan quasi alle provinciale en nationale trainingsdagen. Aan wedstrijden neem ik niet meer deel. Ik heb dat genoeg gedaan toen ik jonger was. Ik ben wel actief als coach van de jonge Funakoshi-leden. Dat doe ik bijzonder graag. De dankbaarheid van de kampers die je begeleidt, is iets waar je heel veel energie uit haalt.”