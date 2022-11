Zwarte gordel voor Nick Pintelon en Anne-Fleur Velghe: “Voor velen een mijlpaal”

Nick Pintelon en Anne-Fleur Velghe van Judoclub Brugge slaagden onlangs in het examen voor zwarte gordel, de graad van 1ste dan. “We moedigen dit binnen onze club heel sterk aan. Voor velen is dit een mijlpaal, omdat je die meestergraad hebt bereikt. Tegelijkertijd zijn er nog veel dan-graden die kunnen volgen of waar je van alles kunt leren.”

Voor het examen in Burst boden er zich 26 kandidaten aan, 22 van hen waren geslaagd en konden hun zwarte gordel in ontvangst nemen. Dus ook Nick Pintelon en Anne-Fleur Velghe. Beiden hebben samen het examen afgelegd en moesten dus hetzelfde kennen. Op het examen waren ze elkaars partner en ze hebben elkaar in dat proces gesteund en gesterkt. De voorbereiding neemt minstens drie maanden in beslag en is zeer intensief.

“Met hen erbij hebben we onder ons nu 24 leden met een zwarte gordel”, zegt hoofdtrainer Anthony Tetaert van JCB. “Dat is toch een redelijk aandeel, want onze club heeft ongeveer 150 leden. Dat is één zesde die minstens eerste dan is. Uiteraard willen we die trend verderzetten. Daarnaast willen we ons de komende jaren verder blijven focussen op wedstrijden. Proberen om onze judoka’s naar zowel de regionale als de provinciale trainingen te laten gaan. Alsook de diverse stages. We sturen ze bij de U15 naar de talententrainingen, waar ze meer sparing hebben met judoka’s van andere clubs.”

Competitie

Nick Pintelon (23) uit Oostkamp begon in 2008 met judo en is zeer geïnteresseerd in de technische kant van de sport, zoals Kata. “Eerste dan is zeker nog niet het einde. Er staan voor mij in het judo nog veel uitdagingen te wachten”, bekent hij. “Het blijft een uitleving. Ik vind het heel belangrijk dat ik in het judo mijn stress kan wegwerken. En nu ik zelf trainer ben, wil ik mijn ervaring tijdens het opleiden delen.”

“Ik vind het belangrijk dat ik mijn stress kan wegwerken”

Anne-Fleur Velghe (17) uit Brugge richt zich vooral op wedstrijden. Ze begon op haar achtste met judo en competitie vormt voor haar een streefdoel. “Het is iets waar ik naartoe kan werken en die eerste dan is iets speciaals. Op het examen hebben we kunnen tonen wat we kunnen. We zijn uiteraard tevreden met het resultaat. We hebben ook veel steun gehad aan elkaar. We kunnen nu opnieuw punten verzamelen voor op termijn onze tweede dan.”

(ACR)