Zwaantjes Roller Club opent nieuwe jaar met VK-manche indoor: “EK-marathon vindt deze zomer plaats in Oostende”

Het wordt een druk jaar voor Zwaantjes Roller Club (ZRC) met als apotheose de organisatie van het EK in juli. Ondertussen rijdt men indoor en staat de club zondag 4 februari in voor een manche van het Vlaams kampioenschap.

In de Mister V-arena in Oostende verwacht men zondag zo’n honderd renners uit diverse clubs, onder wie een dertigtal van ZRC. De wedstrijd in Oostende is voor veel skeeleraars een verdere voorbereiding op het zomerseizoen. “Het is vooral belangrijk dat ze bezig blijven”, vindt Andy Deceuninck van ZRC. “In Oostende hebben we wekelijks drie dagen de zaal, voor onze jongste renners is dit ideaal om aan hun techniek te werken.”

De wedstrijden vangen zondag aan om 13 uur. Skeeleren indoor is rondjes draaien. Er zijn vier wedstrijden, twee ronden op snelheid, waar de start enorm belangrijk is om als eerste de bocht in te gaan, en meerdere langere koersen in lijn.

Het is het begin van een drukke agenda bij ZRC, met in maart de ZZ-cup in Zandvoorde. Een nationale wedstrijd, in samenwerking met Zemst. “In april vertoeven heel veel atleten in het buitenland, voor Europacupwedstrijden en voor hen belangrijk voor een eventuele selectie voor het EK, die dan in juli bij ons in Zandvoorde wordt gereden”, weet Andy. “Het derde weekend van mei organiseren wij het BK piste. In deze periode wordt de EK-selectie bekendgemaakt.”

Flanders Grand Prix

Vanaf dan gaat het in rechte lijn naar juli, met de Flanders Grand Prix als een Europacupwedstrijd, met meer dan zeshonderd renners. “Nu zitten we reeds aan 20 landen voor die driedaagse. Enkele dagen later, op zondag 18 juli, gaat het EK van start, met drie dagen op de piste. Na een rustdag volgen twee dagen op de weg, nabij onze piste om uiteindelijk af te sluiten met de marathon op 25 juli in het centrum van Oostende, met aankomst in de Alfons Pieterslaan, ter hoogte van het stadhuis.” (ACR)