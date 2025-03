Zwaantjes Roller Club begint nieuw outdoorseizoen: “Van start met een nieuwe groep skeeleraars”

Het nieuwe skeelerseizoen outdoor komt eraan. Bij Zwaantjes Roller Club maakt men zich op voor de ZZ Cup, met wedstrijden op zondag 23 maart op de Mundialpiste.

De ZZ Cup 2025 wordt georganiseerd door Zwaantjes Roller Club (ZRC) en de Reko Rollerclub. Op zondag 23 maart wordt er in Zandvoorde gereden, daags voordien in Zemst. Het weekend wordt in september herhaald met Zandvoorde als eerste wedstrijddag. Er is de deelname van miniemen tot en met de seniores en ook liefhebbers komen er aan de start. “We hebben voor de manche bij ons al 120 inschrijvingen. We hopen op circa 150, dus dit is een goede start”, vindt ZRC-voorzitter Steven Vansteenkiste. “Daarna is het uitkijken naar de kampioenschappen in mei en onze Flanders Grand Prix in augustus. Ondertussen gaat voor onze oudere rijders het Europa Cup-seizoen opnieuw van start, met in april en mei een aantal wedstrijden in het buitenland.”

Zonder competitie

Op vrijdag 4 april om 19 uur start ZRC met een nieuwe groep: mensen die kunnen skeeleren en het graag doen, maar niet noodzakelijk competitief bezig willen zijn. “We bieden hen de kans om onder begeleiding van trainers de techniek en de conditie te onderhouden. Er is ook ruimte voor spelplezier om dit met skeelervrienden te beleven, zonder dat de druk van de competitie er hoeft te zijn.” Men mikt daar op een leeftijd tussen 11 en 25 jaar. “We bieden hen de kans om wat ze sportief graag doen te kunnen blijven beoefenen. Die ganse groep gaat wekelijks op vrijdagavond op de piste trainen. Voor de eerste keer gaan we dat speciaal inkleden: met de nodige toeters en bellen willen we een feestelijke start maken.”

Nieuwe uitrusting

De Zwaantjes pakken ook uit met een nieuwe uitrusting. “Dit gebeurt om de drie jaar, wat samenvalt met onze sponsorcyclus. Deze keer hebben we de keuze voor een deel aan de leden gelaten. Het is een truitje met een mooi design en een nieuwe uitstraling. Met de clubkleuren willen we de eigenheid behouden.” (ACR)