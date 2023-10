ZVC Middelkerke laat jongeren in zaal voetballen

ZVC Middelkerke is in eerste provinciale actief en haalt vooral spelers uit de eigen jeugdwerking die dit seizoen uit elf ploegen bestaat. Bij de scholieren zijn er drie in competitie. “Het is nu toch ongeveer veertig jaar dat wij de jongeren laten zaalvoetballen. Nu vooral om hen te laten doorstromen naar de eerste ploeg.”

ZVC Middelkerke nam vorig seizoen met twee ploegen deel aan de jeugdfinales van het Belgisch kampioenschap in Vilvoorde. Zowel de U17 als de U19 moesten zich tevreden stellen met zilver. “Met onze jeugd proberen we toch zoveel mogelijk de top te spelen”, stelt secretaris Johan Deschacht, ondertussen zo’n 46 jaar aan de club verbonden. “De scholieren waren wat ontgoocheld. De scheidsrechter liet hen doorspelen tot de tegenstander kon gelijkmaken. In de tweede verlenging hebben onze jongens het hoofd moeten buigen. Anderzijds is het niveau enorm gestegen. Er zijn veel jongeren die in het veldvoetbal bij eliteploegen voetballen. Ook in West-Vlaanderen zoals KV Kortrijk, de Voetbalacademie van Waregem en de Soccerboost met spelers van Rijsel. Terwijl wij hier spelers moeten selecteren uit Middelkerke en daarrond.”

In het verleden waren bekende spelers bij ZVC Middelkerke actief. Glen Decaestecker, Björn Renty, Sidney Lammens, Björn en Sven Derycke en Wim Cuffez, allen met een KVO-verleden.

Geen promotie

“Renty is destijds met onze jeugdwerking gestart. Ook Charles De Ketelaere heeft nog bij ons gespeeld, om met de miniemen, allen spelers uit het Brugse, kampioen van België te worden.”

De zaalvoetbalploeg heeft een verleden van vijftien jaar in de nationale afdelingen en eindigde frequent in de hoogste regionen van het klassement in eerste provinciale, maar verzaakte telkens aan de promotie. “Dit is niet meer haalbaar. Zowel financieel, de verre verplaatsingen, soms vrij laat op vrijdagavond. En je moet aan voldoende spelers geraken. Ondertussen zijn de ploegen niet meer verplicht om over te gaan”, besluit de secretaris.

(ACR)