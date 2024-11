Zussen Fran en Fien uit Beselare zijn Belgisch kampioenen veldlopen

Op het Belgisch kampioenschap veldlopen dat vandaag (zondag) plaatsvond in Hulshout heeft Flac Ieper zeer goed gepresteerd. Twaalf atleten namen deel en liepen zeer mooie resultaten. Op twee dames, de zusjes Fran en Fien Van Hollebeke uit Beselare stond er geen maat.

Fran liep haar wedstrijd bij de eerstejaars scholieren over een afstand van 3.940 meter en won er de gouden medaille. Voor haar is het reeds de derde gouden medaille in haar jonge carrière.

Haar zus Fien nam voor het eerst deel bij de cadetten eerstejaars over een afstand van 2.960 meter en won er ook de gouden medaille.

Voor voorzitter Ives Goudeseune van Flac Ieper, zijn bestuur, trainers en atleten reden genoeg om vlug een feestje in elkaar te timmeren op de thuisbasis van Flac Ieper, waarbij hulde werd gebracht aan de twee winnaars maar ook aan de andere atleten die een mooi resultaat hebben behaald.

(EF)