Zusjes Ellie en Lillie mogen trainen met Olympisch kampioene Nina Derwael

Regerend Olympisch kampioene Nina Derwael gaf onlangs aan een getalenteerde groep gymnasten van 10 tot 14 jaar een masterclass turnen. De zussen Ellie en Lillie Van Kesbeeck uit Zandvoorde maakten deel uit van de groep.

Ellie (9) en Lillie Van Kesbeeck (13) waren samen met hun ouders Bart Van Kesbeeck en Tina Delanghe te gast in de Gentse Topsporthal, waar Nina Derwael met de steun van haar sponsor VDK Bank een nieuwe generatie gymnasten warm wilde maken om op een hoog niveau te gaan turnen.

Twee uur Les van Nina

Het gezin verhuisde enkele jaren geleden van in de buurt van Lier naar Zandvoorde, waar de zusjes het turnen verder konden beoefenen. Lillie is lid van Willen is Kunnen (WIK) en loopt school in Olympus in Oostende, waar ze een sportrichting volgt zodat ze op haar niveau verder kan turnen en dansen. Ze is vorig jaar met toestelturnen gestopt en richt zich nu vooral op acrobatische gymnastiek met de bedoeling daar volgend jaar opnieuw competitieve wedstrijden in te doen. “Na een kennismaking gaf Nina twee uren les. Het begon met een opwarming, daarna kregen we opdrachten”, vertelt Lillie. “We werden onderverdeeld in groepen van vier die telkens moesten doorschuiven voor training op ons niveau. Daarnaast kregen we nog tips om te verbeteren. Zo moest ik aan de balk mijn armen meer langs mijn oren houden.”

20 uur per week

Ellie knikt. “Ik moest bij mijn flick flack op de balk mijn armen meer naar achteren zwaaien. Bij de brug zag men aan mijn niveau dat ze van mij in de toekomst nog zullen horen. Op trampoline herkende Nina dan weer de technieken die ik gebruikte.” Ellie doet een eerste jaar topsport in de Regioclub Brugge. Ze traint zo’n twintig uur per week, en loopt school in OLVA De Touwladder in Assebroek. Als afsluiter van de dag met hun grote idool konden de zussen een smoothie trappen op een hometrainer en lieten ze een handtekening plaatsen op hun outfit, de eigen sportieve kledingcollectie van Nina Derwael. “Het was voor ons een onvergetelijke dag”, besluit Lillie.

(Alain Creytens)