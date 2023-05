Zowel de dames als de heren van Fireballs Tielt grijpen naast de Belgische titel

In de stedelijke sporthal De Ponte werd om de Belgische titel floorball gestreden. Een massa supporters kwamen hun ploegen aanmoedigen en zagen twee spannende wedstrijden. Spijtig genoeg grepen de plaatselijke dames en heren naast de titel.

De dames speelden tegen Strijtem die reeds een paar jaar de titel pakten. Het werd een spannende wedstrijd met een verrassend slot. Tielt was op achtervolgen aangewezen na een 0-2 achterstand maar de dames streden als leeuwen en haalden zelfs een 1-4 achterstand op in de slotseconde. Dat dachten ze want de wedstrijdjury zag op hun klok dat het vierde Tieltse doelpunt 1 seconde te laat was en zo mocht Strijpen de titel vieren. “Echt jammer”, reageerde de Tieltse coach Arpad Berteloot. “Bij een gelijke stand is er 10 minuten extra en daarin konden we naar mijn denken de winst pakken. Je zag duidelijk dat ons team naar het einde toe de fysiek sterkste was. Een seconde te laat dus, maar dat is nu eenmaal de sport”.

De heren wilden dolgraag de titel pakken tegen The Michty Devils Aalst maar reeds na 2 minuten stonden ze 2-0 in het krijt. Die achterstand konden ze ombuigen naar een 2-3 voorsprong en dat was de eerste keer dat ze tegen die ploeg op voorsprong kwamen. Dan kwam de motor van Aalst op gang en klommen The Michty Devils naar een 7-4 voorsprong. Aangevuurd door hun supporters kwamen ze nog terug naar 8-7 maar in de slot volgde nog een negende doelpunt van Aalst. Zo werd TMD voor de derde keer op rij Belgisch kampioen. De stichter van de club Steffan Dossche reageerde: “We wisten dat het moeilijk zou zijn tegen die ploeg. Zij maakten het verschil door technisch beter te zijn en ze hadden ook iets meer snelheid. Toch een dikke proficiat voor onze twee ploegen die gestreden hebben maar het mocht niet zijn”.(WD)