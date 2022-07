Zondag 10 juli BK voor telegeleide wagens in Roeselare: “We halen topsnelheden 120 kilometer per uur”

Op het racecircuit in de Kachtemsestraat organiseert Racingclub Roeselare zondag 10 juli het Belgisch Kampioenschap voor telegeleide wagentjes. De deelnemers strijden er in verschillende categorieën tegen elkaar, maar het is vooral een groot spektakelstuk. De toegang tot het circuit is overigens gratis.

Naar schatting een 40-tal deelnemers zullen meedingen naar de Belgische titel. Nico Vandewynckele, penningmeester bij Racingclub Roeselare, is zelf ook een van de vier deelnemers van de Roeselaarse club. “Er wordt gestreden in drie reeksen. 1/8 brandstof, 1/8 elektro en 1/10 brandstof. De 1/8 en 1/10 verwijzen naar de schaalgrootte van de wagens.”

De deelnemers komen uiteraad van over heel België. “Als je voldoet aan de vereisten van de klasse en je hebt een licentie op zak, kun je je inschrijven. Zelf hoop ik me in de top vier te scharen.”

Democratisch instappen

Het eerste startschot wordt al om 9.30 uur gegeven, de finales worden betwist tussen 17 en 18 uur. Het spektakel kun je ook gratis gaan bekijken. “De toegang tot ons circuit is altijd gratis”, benadrukt Nico. “Ons circuit is 268 meter lang, op het lange rechte stuk van 70 meter halen de wagens tot 120 kilometer per uur. De moeite om eens te zien.”

De sport kent maar drie clubs in België, naast Roeselare zijn dat Luik en Genk. In Roeselare heeft de club nog een 100-tal leden, maar daar zag men ook een terugval na de coronaperiode. Niettemin blijft men zich bij Racingclub Roeselare hard inzetten voor de sport. “Het blijft een toffe hobby. Iemand die wil starten of kennismaken kan dat vrij democratisch, in de instapklasse. Het is natuurlijk een voordeel als je wat technisch aangelegd bent en zelf kan sleutelen aan de auto’s. Maar wie eens wil komen proberen, kan hier altijd terecht. Er staat altijd een testwagentje klaar in de kantine.”

Sinds 2019 huist de club naast dierencrematorium Hoka in de Kachtemsestraat 352, pal naast de E403. “Daarvoor hadden we onze uitvalsbasis in de Kon. Leopold III-laan recht tegenover Aldi. We zitten hier nu goed, maar het vergde natuurlijk een vrij grote investering.”