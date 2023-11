Zo’n 3.700 dansers strijken neer in Proximus Theater in De Panne voor WK Dance

Van 27 november tot en met 3 december geven 3.716 dansers uit 33 landen het beste van zichzelf geven tijdens hoogstaande dansprestaties op het WK Dance in het Proximus Theater in De Panne.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Veel hotels en restaurants tussen De Panne en Middelkerke blijven tijdens de week open om dansers en toeschouwers te ontvangen. Het WK Dance is toegankelijk voor het grote publiek. Een ticket om het WK bij te wonen kost 20 euro per dag. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 12 euro. Tickets kunnen online aangekocht worden via www.idc-belgium.com. (JT)