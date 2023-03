“Zo snel mogelijk zwarte gordel”

Aïcha Deschepper haalde onlangs goud bij de U18 -57 kg op het Belgisch kampioenschap judo. Haar strikken voor een interview was niet evident, want ze is pas terug van een internationale stage in Schotland. De Torhoutse is lid van Judoclub Ardooie, waar ze passende tegenstand vindt om progressie te blijven boeken. “Er is hier een goede begeleiding voor jonge sporters en dat leidt tijdens tornooien tot goede resultaten”, aldus Aïcha, die aanvankelijk, net als haar broer, voor karate gekozen had. “Maar dat was niet meteen mijn ding en toen ik in het vijfde leerjaar zat, koos ik voor de judo bij JC Ardooie. Ik bezit de bruine gordel en hoop zo snel mogelijk de zwarte gordel te bekomen.”

“Hoe de stage in Schotland was? Super, ideaal om progressie te maken als judoka. Je leert er andere technieken bij. Er was nu ook nog een regionale training in Lichtervelde, waar je goede judoka’s van diverse clubs ontmoet”, aldus Aïcha, die sportwetenschappen studeert in Torhout. “Mijn ambitie? Een plekje veroveren in de selectie voor de Europese kampioenschappen.” (JM)