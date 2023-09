Zilver voor Yves Ngabu en Oshin Derieuw op elfde editie Gouden Handschoen

Twee West-Vlaamse boksers wonnen zilver op de elfde editie van de Gouden Handschoen. Yves Ngabu kreeg de Zilveren Handschoen voor de beste kamp van het jaar en Oshin Derieuw kreeg een zilveren kleinood omdat ze als eerste vrouw zich kwalificeerde voor de Olympische Spelen. Goud was er bij de heren al voor de vijfde keer voor Franceso Patera en voor de bij de vrouwen de eerste keer voor Femke Hermans.

Het gala van de elfde Gouden Handschoen vond plaats in het Thon Hotel Bristol Stéphanie in Brussel waar een 200-tal mensen uit het bokswereldje waren uitgenodigd. Het moet ons toch van het hart dat de organisatoren van dit evenement de komende edities toch uit een ander vaatje zullen moeten tappen als ze zaterdag op een hoogdag van de bokssport de genodigden, waaronder een Franse acteur en burgemeester Close van Brussel, afschepen met een frisdrank en een sandwich én een uitgesponnen scenario.

Twee keer zilver

Maar het gaat uiteraard om de prijzen. Vorige edities werden we in onze provincie verwend met in de eerste plaats acht Gouden Handschoenen voor Delfine Persoon. Daarna volgden nog twee Gouden Handschoenen voor Oshin Derieuw, die nu een zilveren kleinood kreeg omdat ze zich in Polen kwalificeerde voor de Olympische Spelen in Parijs en daarmee de allereerste Belgische vrouw ooit is die Olympisch mag boksen. Dat Femke Hermans de Gouden handschoen won, vindt Oshin oververdiend. Femke won in Canada van de superfavoriete Mary Spencer de wereldtitel IBO in het supercruiser na een unanieme puntenzege. “Ik gun het haar”, zegt Oshin. “Ikzelf focus me nu vooral op allerlei tornooien ter voorbereiding van de Olympische Spelen van Parijs waar ik ga voor het allerhoogste: een gouden medaille.”

Yves Ngabu won de Zilveren Handschoen voor de beste kamp. Die kamp in mei in Ekaterineburg in Rusland tegen de Rus Evgeny Tischenko. Een kamp waar hij absoluut onverdiend verloor. Maar ondertussen werd Yves op 9 september in Australië wereldkampioen IBO in het cruisergewicht nadat hij met technisch knock-out in de zesde ronde won van de Australiër Floyd Masson. Maar die kamp telde niet meer mee voor de Gouden Handschoen van het voorbije boksseizoen. Maar ambities heeft Ngabu wel. “Ik wil wereldkampioen worden in mijn gewichtsklasse voor alle bonden”, zei hij aan de Vlaamse presentator van dienst, Joeri.

De Bronzen Handschoen was voor de Waal Jan Hélin die in februari laatst nog in Ingelmunster bokste.