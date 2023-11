Zilver voor Kelly Verbrugghe op BK judo in Tielt

Op het Belgisch Kampioenschap voor senioren in Tielt behaalde Kelly Verbrugghe (24) uit Beselare zilver in de gewichtsklasse -78kg.

Haar eerste tegenstander was niet aanwezig, haar tweede kamp won ze tegen Daphne De Bock (JC Zele) in enkele seconden. Ze verloor de finale tegen de Waalse Helena Didden (Judo Team Hermee). Kelly, judoka bij de Koninklijke Ieperse judoclub Neko ,werd tien jaar geleden nog Belgisch kampioen bij de U15 en kan ook nu meer dan tevreden terugblikken op haar kampioenschappen.

Na haar provinciale titel pakte ze enkele weken geleden nog zilver op het Vlaamse kampioenschap in Deinze. Kelly is leerkracht lichamelijke opvoeding in basisscholen De Wijzer in Zonnebeke en De Biesweide in Beselare.

(API)