Zilver voor judoka Robbe Demets uit Lendelede in zijn eerste seniorestornooi

Robbe Demets uit Lendelede deed het voorbije weekend, onder begeleiding van Koen Sleeckx als technisch directeur topsport binnen het judo, de verplaatsing naar Zwitserland. De judoka maakte in het Zwitserse Winterthur zijn debuut als senior op de European Cup.

Robbe (Judo Kwai Moorsele) kwam er uit in de categorie -66kg. De Belgisch kampioen U21 was de voorbije maanden onder andere goed voor brons op de Junior European Cup in Nanterre en eerder ook in Lignano. De West-Vlaming ging in zijn eerste seniorestornooi de eerste ronde voorbij de Oostenrijker Patrick Hinterberger, versloeg daarna de Fransman Sofiane Milous en vervolgens in de halve finale Sunggat Zhubatkan uit Kazachstan.

Die zijn landgenoot Yesset Kuanov was in de finale echter met Ipon sterker dan Demets die toch knap zilver behaalde. Hij trekt volgend weekend naar Praag voor een aansluitende trainingsstage in voorbereiding op zijn deelname aan het EK en WK.

Praag

In Praag heeft overigens komende zaterdag en zondag een Junior European Cup plaats met de deelname van de West-Vlamingen Jutta Vanbrabant (-70kg/ JS Asahi), Olivier Naert (-60kg, JC Yama Arashi Bavikhove), Yusbek Kagermanov (-73kg, JC Koksijde), Remi Decorte (-81kg, Jokohazam) en Warre Denys (-90kg/ JC Jenos Kwai Hooglede).

Nog in Winterthur geraakte Jarne Duyck (-81kg/JC Kawaishi Ingelmunster) jammer genoeg geblesseerd tijdens de halve finale en moest hij opgeven.

(ACR)