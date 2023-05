Zilver voor Izegemnaar Michael Callebert op Lowlands: “Heel tevreden een plekje op het podium te bemachtigen”

Op zondag 28 mei vonden de Lowlands plaats in Izegem. Een internationale wakeboardcompetitie. Voor de eerste keer ging de competitie gepaard met een vierdaags festival Riverfest dat voor de nodige animo zorgde langs het kanaal.

Bij de Pro Men konden in Heat One regerend Belgisch kampioen Viktor Maddens en Michael Callebert zich rechtstreeks plaatsen voor de finale. De twee Izegemnaren waren aan elkaar gewaagd in de poules. In Heat Two stak de Duitser Tino Ullsperger er zoals verwacht met kop en schouders bovenuit. Hij kon zich samen met Arthur Lammens rechtstreeks plaatsen voor de finale. Dan konden er zich nog twee riders plaatsen via de LCQ’s om zo een finale van zes riders te vormen.

In de finale ging de eerste plaats zoals verwacht naar Tino Ullsperger. Michael Callebert werd tweede en Waregemnaar Arthur Lammens, die ondertussen in Kortrijk woont, vulde het podium aan als derde.

Talentvolle editie

“Ik had niet verwacht om tweede te eindigen met deze sterke concurrentie”, vertelt Michael. “Arthur en Dinand maakten een sterke run en ik had eerder verwacht dat zij het podium zouden aanvullen.”

“Voor het eerst werd er tijdens de Lowlands wakeboard tour ook Riverfest georganiseerd. Het was een geslaagde editie. De feedback van het publiek en enkele buurtbewoners waren positief en het zorgde voor nóg meer animo langs het kanaal tijdens het wakeboarden.”

“Bovendien was het weer goed en het niveau van de finale lag ontzettend hoog. Alle riders hebben sterk gepresteerd. Het was een spannende finale, maar de winnaar Tino Ullsperger was zonder twijfel de beste. Een toprider van het Duitse wakeboardteam. Ikzelf ben heel tevreden een plekje op het podium te kunnen bemachtigen naast de andere talenten die aan deze Lowlandtour deelnamen.” (RV)