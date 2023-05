Zilver en brons voor broers Matteo en Nicolas De Smet op WK

Op het wereldkampioenschap crossduatlon in San Antonio, op het Spaanse eiland Ibiza, is Nicolas De Smet uit Waregem derde geworden bij de beloften. Matteo, zijn jongste broer, greep eerder zilver bij de junioren.

Crossduatlon is een combinatie van lopen en mountainbiken. De wedstrijd in Ibiza bestond uit 5,8 km lopen, 20,9 km op de fiets en opnieuw 3 km lopen. Bij de elite was er de deelname van de oudste broer, Thibaut De Smet, die zijn wereldtitel kon verlengen. Hij kende echter pech en kwam in de eerste ronde ten val en reed later ook lek. De titelverdediger werd uiteindelijk achtste op meer dan zes minuten van zijn landgenoot Sébastien Carabin. De voormalige Belgische mountainbiker was eerder al Europees kampioen en doet daar nu een wereldtitel bij. Nicolas De Smet legde in dezelfde wedstrijd beslag op de achttiende plaats, goed voor de bronzen plak bij de beloften.

Eerder bij de juniores deed Matteo De Smet lang mee voor het goud, maar in de slotronde van het fietsen ging de Zweed Oscar Lilja in de aanval. De jongste De Smet kon de achterstand niet meer goedmaken, maar was wel succesvol tegen de andere Zweed Noah Petersson in de strijd om het zilver.

Sprintduatlon

Op het WK sprintduatlon, waar de concurrentie een stuk steviger was dan vorig jaar in het Roemeense Targu Mures, werd Thibaut De Smet pas 43ste. De 23-jarige Waregemnaar geraakte na de eerste run in een tweede achtervolgende groep, die met een achterstand van anderhalve minuut aan de korte slotloop begon. Nicolas De Smet stapte uit de wedstrijd tijdens de derde fietsronde. Bij de junioren werd Matteo De Smet zesde. Op het vorige WK multisport waren de drie broers samen goed voor vijf medailles. Nu zijn het er twee. (ACR)