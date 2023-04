Zeven Zwaantjes nemen deel aan prestigieuze Trois-Pistes

Zesentwintig Belgen nemen dit paasweekeinde in Valence d’Agen in het zuiden van Frankrijk deel aan de prestigieuze wedstrijden van Trophée des Trois-Pistes. Ook zeven renners van Zwaantjes Roller Club Zandvoorde maken voor het eerst in jaren daar terug hun opwachting.

Velen kozen voor deze wedstrijden omdat het Europees kampioenschap deze zomer ook plaats heeft op de parabolische piste van Valence d’Agen. Een indrukwekkend deelnemersveld van 748 atleten komt er aan de start.

Brecht Lippens, Milan en Jolan Brissinck (seniores), Marlies en Lyssa Vansteenkiste (jeugd), Massimo Verleene (kadetten) en Matteo Deceuninck (scholieren) verdedigen de kleuren van Zwaantjes Roller Club. Lyssa Vansteenkiste boekte vorig weekeinde al een verdienstelijke vijfde plaats over alle disciplines heen in de Europacup-races van het Spaanse Gijon. (P.R.)