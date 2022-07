Zesde Eilandloop in Harelbeke lokt 150 deelnemers

De zesde Eilandloop in Harelbeke werd gedomineerd door Filiep Vanhonacker en Ann-Sophie Duyck op de lange afstand. Dylan Voet en Alison Debouver zegevierden op de 5 kilometer.

150 deelnemers telden de organisatoren van de Eilandloop aan café Stador in Harelbeke. Dylan Voet ging als een speer van start. De Kortrijkzaan liep solo naar de zege op de 5 kilometer. Gilles Honoré uit Kuurne kwam 40 seconden later over de finish. Semy Tlili uit Kortrijk werd derde, gevolgd door zijn stadsgenoot Tim Vandevelde.

Bij de dames was het de jonge Alison Debouver die probleemloos de zege pakte. De Oostrozebeekse haalde het vlot voor Helena Dewaele uit Vichte en haar mama Tracy Vullers.

Op de 10 kilometer was Filiep Vanhonacker een maatje te groot voor de opgekomen tegenstand. De atleet van AZW, die daags voordien nog 1.500 meter in 4’04 afhaspelde op de piste, haalde het met ruime voorsprong op zijn clubgenoot Arno Demeerlaere uit Vichte. Emile Vervaeke uit Stasegem werd derde voor Christophe Nicolaij en Fabio Vandenbogaerde.

Bij de dames ging de zege eenvoudig naar Ann-Sophie Duyck uit Hulste. De Kuurnse Sandrine Vancraeyenest werd tweede voor Els Decottenier uit Deerlijk.

(ELD)