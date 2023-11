Zeilers Mathieu Pinsart en Mateo Leclerqzijn Europese top in Nacra 15

Afgelopen zomer waren ze op de voor hen vertrouwde Noordzee goed voor een zilveren zeilmedaille op het EK Nacra 15. Later volgde voor Mathieu Pinsart en Mateo Leclerq van de Royal Belgian Sailing Club in Duinbergen nog de Belgische titel.

De kustlijn van Knokke-Heist fungeerde voorbije zomer voor het Open Europees zeilkampioenschap Nacra 15 catamaran, ook wel de jeugd olympische klasse genoemd. Samen goed voor een vloot van 72 boten. Mathieu Pinsart en Mateo Leclercq zorgden in een adembenemend schouwspel voor de nodige zeilvaardigheid en snelheid, wat goed was voor een zilveren medaille. “We hadden de hele winter samen hard getraind. Ook in Nederland, in soms heel extreme, koude weersomstandigheden. We hoopten uiteindelijk op een plaats in de top tien. Maar tweede, dat hadden we echt niet verwacht. Ook al omdat ik net ervoor ziek werd”, opent Mathieu Pinsart.

Thuis op de Noordzee

De Nacra 15, een snelgroeiende catamaranklasse die internationale populariteit geniet onder jeugdzeilers van ongeveer 15 jaar en ouder, biedt een opstap voor vele jonge olympische zeilers. “Hoe meer wind er is, hoe meer consistent we zijn en er minder kans is dat we niet goed zullen varen”, vindt Mateo. “De meeste Belgen onder ons hebben op de Noordzee zware condities, we trainen daar het vaakst. Dit maakt het voor ons in het buitenland in dergelijke omstandigheden iets gemakkelijker. Een aanpassing hebben we dan niet nodig en dat is een voordeel.”

Mathieu Pinsart (18) uit Assebroek, vormt binnen de jeugdwerking van RBSC Duinbergen nu zo’n twee jaar een team met Mateo Leclercq, een 16-jarige Brusselaar. Beiden zijn nog student en combineren dit dus met het zeilen in de Nacra 15. “Over twee jaar willen we toch samen deel uitmaken van de vloot in Nacra 17, een volledige foilingboot die als het ware over het wateroppervlak scheert. Hier zijn de bemanningsleden ouder, zwaarder en groter.

De zeilers dienen op die boot echter een man en een vrouw te zijn, dus samen zal dat voor ons niet lukken”, klinkt Mathieu. “Het eerste jaar zullen we wellicht met ons tweeën op een 17 varen. Om dan een vrouwelijke zeilpartner te vinden. Mateo en ik kunnen dan als trainingspartners in twee boten verder. We worden dan misschien wel een beetje elkaars concurrenten, rivalen. Maar op die manier word je beter, als twee goede teams tegen elkaar kunnen strijden.”

Functiewissel

Olympiër Sébastien Godfroid is bij de RBSC begeleider-coach van het duo, nadat ze negen maanden geleden voor een wedstrijd een eerste keer samen in de boot plaatsnamen, in het Olympisch zeilcentrum in Barcelona. Mathieu gaf zijn taak als stuurman over aan Mateo en fungeert nu als bemanning. “Dit klinkt misschien minderwaardig, maar er zijn toch heel wat zaken waar ik mij mee moet bezighouden, zoals de zeilen trimmen en aanpassen. Ik moet tevens doorgeven aan de stuurman waar de andere boten zich op het parcours bevinden. Om dan samen de tactiek te bespreken en uiteindelijk te beslissen.” Mateo dient correct te sturen, goed na te denken, het overzicht te behouden over de wedstrijd. “Samen op een boot zorgt ervoor dat er een wederzijds vertrouwen in elkaar moet zijn. En dat lukt tot dusver bijzonder aardig.”

Nationale titel

Het jonge zeilduo gaf hun seizoen in oktober nog meer kleur. Op het BK catamaran nabij Anemos Beachclub in Knokke-Heist behaalden ze de nationale titel. Daarna volgde nog een wedstrijd op een meer nabij Genève. Van daaruit vertrok hun boot op een trailer richting Barcelona, als slotevenement van de Nacra 15 European Super Series. Mathieu en Mateo werden daar in een internationaal gezelschap van circa veertig boten knap vierde. Nu is het tweetal met de Belgische jonge zeilers aan het trainen in de buurt van Duinkerke. “Daar kunnen we vanuit de haven vertrekken. Bij koud weer is dat gunstiger en moeten we zoals bij ons eerst niet zelf het water in om de boot te duwen. In januari trekken we dan naar het Nederlandse Den Osse, op het Grevelingenmeer.” (Alain Creytens)