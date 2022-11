Zeges voor Lisa Rooms en Isaac Kimeli in Crosscup Roeselare

Na een beklijvende wedstrijd in barre weersomstandigheden zegevierde Emma Rooms (AV Lokeren) bij de seniores dames voor praatveer Mieke Gorissen (Atletiekclub De Demer) en Eline Dalemans (AV Lokeren). Lisa Rooms mocht op het podium op Schiervelde ook de leiderstrui van de Crosscup aantrekken.

Ook de seniores mannen maakten er in de Roeselaarse modder een mooie wedstrijd van waarin uiteindelijk Isaac Kimeli (Olympic Essenbeek Halle) in een felle eindspurt met Ruben Quérinjean (Waremme Athletic Club Oreye) het laken naar zich toe wist te trekken. Michaël Somers (CABW) mocht als derde het podium beklimmen, waar hij de gele trui als leider in het regelmatigheidscriterium mocht aantrekken.

In totaal namen meer dan 800 atleten in de verschillende categorieën mee aan de Crosscup te Roeselare.

(FD)