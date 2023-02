Zege voor Pool Daniël Maciol tijdens Open 9-Ball in De Klokke

In Taverne De Klokke in Oostende werd de finale gespeeld van de zesde Stella Artois Open 9-Ball. De 23-jarige Pool Daniël Maciol klopte zijn tegenstander, Robbie Capito uit Hongkong, met 9-3. De eindzege leverde hem een cheque op van 3.000 euro op en omdat Daniël op donderdagavond ook het WK-kwalificatietoernooi met 16 topspelers won, mag hij eind februari deelnemen aan het WK 9-Ball in Las Vegas.

De zesde Stella Artois Cup, met een prijzenpot van 20.000 euro, startte op vrijdag in Café Armenonville en Taverne De Klokke met 138 deelnemers verdeeld over negen tafels, in poules van zes of zeven. Maandag bleven er nog 32 deelnemers over voor de finales. Alle wedstrijden konden live online gevolgd worden en de belangstelling van de poolfans was enorm.

In de spectaculaire halve finale tussen de latere winnaar, Daniël Maciol, en de Duitse ‘sneltrein’ Mohammad Soufi, werden de aanwezigen getrakteerd op ongeziene technische hoogstandjes en een spannend scoreverloop. De Pool stond heel de partij op achterstand, pakte de laatste drie sets en won met 9-7. Zo stootte hij door naar de finale tegen de 21-jarige favoriet Robbie Capito uit Hongkong, die in de halve finale met 9-7 won van de Fransman Alex Montpellier. Capito vond nooit zijn draai in de finale en ging met 9-3 kopje onder.

Professioneel speler

Winnaar Daniël Maciol leerde biljarten toen hij tien was, hij kent de verschillende disciplines poolbiljart en reist al drie jaar de wereld rond als professioneel poolspeler. In De Klokke won hij op donderdagavond ook het WK-selectietoernooi en eind februari neemt hij deel aan dat WK in Las Vegas.

Medeorganisator Cliff Castelein werd pas in de halve finale van het kwalificatietornooi op donderdag uitgeschakeld. Organisator Gaetan Seldenslach, uitbater van Taverne De Klokke, kijkt al uit naar de zevende editie van de Open Stella Artois Cup. “Als we een geschikte zaal vinden in Oostende, kunnen we voor 2024 uitpakken met nog meer tafels en een nog grotere prijzenpot. Dat zou een droom zijn, eerst moeten we een geschikte datum vinden, waarop de wereldtoppers vrij zijn om naar Oostende te komen!”