Zege voor James Vanbesien op Paastornooi darts in Armenonville

Afgelopen weekend werd een driedaags paastornooi darts met een 100-tal deelnemers georganiseerd in café Armenonville. De zege ging naar favoriet James Vanbesien, een Oostendse darter die al meer dan 20 jaar mee aan de top staat in de regio.

Op vrijdag en zaterdag werd in poules van zes gespeeld. Op zondag mochten de vier besten van elke poule deelnemen aan de finales, met dubbele knock-out. James won de finale met 7-1 tegen Kurt Mahieu. Verliezers in de halve finales waren Eddy Mols en Geert Coene.

Darts weer enorm populair

“Ik werk bij Doe-Het-Zelf Knap Op in Oostende, heb vroeger voetbal gespeeld bij Hermes Oostende en ben al meer dan 20 jaar actief in de dartswereld, zowel in clubverband als in (inter)nationale toernooien”, vertelt James Vanbesien, die net 45 is geworden.

“Na de moeilijke coronatijden is de dartssport, dankzij de live-uitzendingen op tv, weer enorm populair geworden. Clubcompetities en tornooien worden weer volop georganiseerd. Dit jaar hoop ik op niveau te presteren. Vroeger won ik ooit de Open Aalst en nog veel andere toernooien. Dit jaar won ik het Open WIK-toernooi, speelde de halve finale van de 1ste Gistel Open en nu staat ook het Paastoernooi van Armenonville op mijn naam. Komend weekend neem ik deel aan de German Bull’s Open in Wunderland Kalkar, Duitsland, een driedaags toernooi met meer dan 500 deelnemers. Ik hoop de poules te overleven.”