Zandvoordse Indra Médard in Heerenveen aan de start van nieuw seizoen: “Er is nu een olympische cyclus begonnen”

Fran Vanhoutte neemt tot en met zondag in Buenos Aires als enig lid van de Zwaantjes Roller Club Zandvoorde deel aan het WK skeeleren. Indra Médard kreeg tevens een uitnodiging, maar ging daar niet op. “Ik geef de voorkeur aan het schaatsen. Zaterdag is er een marathon in Heerenveen en ik hoop daar midden november ook aan de World Cup mee te doen.”

Indra Médard uit Zandvoorde nam begin september in Italië deel aan het EK skeeleren en trok daarna richting Heerenveen om er zich voor te bereiden op zijn schaatsseizoen. “Afzeggen voor het WK skeeleren was geen eenvoudige keuze”, vertelt hij. “Maar het is vergelijkbaar met vorig jaar. Toen was het WK in Colombia, deed ik wel mee, maar dan begin je anderhalve maand later, zelfs iets langer, aan het ijsschaatsseizoen. Ik wilde deze winter alles op het schaatsen zetten en kijken hoever ik geraak.”

Massastart

Médard – die van september tot in februari in Heerenveen een verblijfplaats deelt met de Belgische shorttrackers Stijn en Hanne Desmet – hoopt in het weekend van 18 tot 20 november in de plaatselijke Thialf de massastart van de World Cup te rijden. Verder wil hij vooral progressie maken met het oog op de komende twee jaar, met als doelstelling een deelname aan de massastart op de Winterspelen in 2026 in Italië. “Nu is er opnieuw een olympische cyclus begonnen en hebben we drie jaar tijd om ons te verbeteren om dan hopelijk in het olympisch jaar te zien wat er mogelijk is.”

Natuurijs

Skeeleren behoort bij Indra echter niet tot het verleden. Hij wil het wat aanpakken zoals Bart Swings het doet. “In de zomer is dat zeker nog skeeleren”, vertelt hij. “Maar dan iets meer als training voor de winter. Elke zaterdagavond is er nu een wedstrijd in de Marathon Cup, waar Swings ook aan meedoet. Dit weekend is het in Heerenveen waarvoor mijn ouders ook tot hier komen. Daarna volgen enkele World Cups. De twee in Canada doe ik niet mee, maar de massastart in Heerenveen hopelijk dus wel. En dat sluit een beetje aan op de marathon. Eind januari volgen dan een reeks natuurijswedstrijden in Oostenrijk, gevolgd door natuurijs in Zweden in februari.”

Médard (24) studeerde ondertussen af als industrieel ingenieur bouwkunde en focust zich nu vooral op zijn sport. Om een bron van inkomsten te hebben, doet hij een job in een distributiecentrum. “Dat is twee keer in de week of de dagen dat ik maar één keer train. In de namiddag ga ik dan aan het werk in dat bedrijf. Daarnaast schaats ik voor SPROG, een marathonteam in Nederland dat alle faciliteiten betaalt en waarvoor ik uitkom tijdens de wedstrijden. Dat geluk heb ik wel, dat ik in tegenstelling tot andere Belgische schaatsers mijn uren op het ijs niet zelf hoef te betalen. Ik bedank ook SOFICS, een bedrijf uit Gistel dat mij persoonlijk wat ondersteunt”, besluit Médard. (ACR)