Zandvoorde wint Oostendse derby in het tafeltennis

Vorige zaterdag had in eerste provinciale van het tafeltennis de derby plaats tussen TTC Drive Oostende A en TTC Zandvoorde C. Bij de thuisploeg speelden Xavier Maes (C0), Maxim Fourmeau (C2), Dieter Dewyse (C2) en Reinder Deroo (C4). TTC Zandvoorde selecteerde Louis Neyt (C0), Edward Inghelbrecht (C0), Valérien Gobert (C0) en Ben Hermans (C2).

De bezoekers forceerden meteen een 1-5-voorsprong. Bij een volgende tussensprint werd het 3-9 en was de overwinning al binnen. Het werd uiteindelijk 6-10 in het voordeel van de Zandvoordenaars. Louis Neyt was foutloos en won alle vier zijn matchen. Valérien Gobert deed drie op vier, Ben Hermans en Edward Inghelbrecht vulden aan met respectievelijk twee en één match. (ACR)