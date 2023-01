Zaalvoetbalploeg Brugge City 22: “Graag eens van een hoger spelniveau proeven”

In het zaalvoetbal is Brugge City ‘22 dit seizoen als een nieuwkomer begonnen. En hoe. Het team staat aan kop in derde provinciale B. “We willen groeien in de competitie, in de reeks en als het kan promoveren”, zegt Michael Vande Riviere.

Michael Vande Riviere uit Sint-Michiels is coach van Brugge City ‘22 en kan onder andere rekenen op de medewerking van zijn twee zonen. “Danté, de jongste, is als speler bij Dosko Sint-Kruis met enkele vrienden op het idee gekomen om met een zaalvoetbalploeg te beginnen”, aldus Michael.

Als fan van Manchester City vond Danté met Brugge City ‘22 en het jaar waarin het is ontstaan ook een naam. “Ze deden aan enkele tornooien mee en dat ging goed, ook als team”, vertelt de coach. “De belangstelling om in competitie te gaan groeide. Ik werd daar meteen in betrokken en moest er onder andere voor zorgen dat er spelers genoeg waren. Eens we met genoeg waren, steun kregen, hebben we uiteindelijk de knoop doorgehakt. Er moest ook sponsoring komen en na enkele tornooien in de zomervakantie van vorig jaar zagen we een goede inzet, met toch goede voetballers. En als vrienden onder elkaar zijn we gestart.”

Weinig tegendoelpunten

Fabio, de oudste zoon van de trainer, fungeert als keeper met Jarne Pauwels als zijn vaste doublure. Verder zijn het voetballers van onder andere Dosko Sint-Kruis, Varsenare, Blankenberge, Daring Brugge, Oostkamp en Lendelede. Ondertussen staat Brugge City ‘22 aan de leiding in derde provinciale B. Meer nog. De ploeg scoorde ondertussen reeds circa 130 keer of aan een gemiddelde van ruim tien goals per match. Geen enkel team doet het in de provinciale reeksen beter. “Op die tornooien en voorbereidingsmatchen op de competitie spraken velen ons aan, ook de scheidsrechters. Men zei dat we aan de top konden meedraaien”, klinkt de trainer. “We moesten dat nog waarmaken, maar het lukt aardig. Naast die vele goals die we zelf maken, krijgen we er ook bitter weinig tegen. We zullen zien waar we eindigen.”

Promotie

Het woord promotie nemen ze bij Brugge City ‘22, dat de thuiswedstrijden op woensdagavond speelt in sporthal Xaverianen in Sint-Michiels, graag in de mond. “De gasten willen zeer graag overgaan. Om ook in tweede provinciale eens van het spelniveau, dat toch nog hoger lig, te proeven. De concurrentie en het competitiegevoel ligt er ook hoger. We willen als ploeg tevens onze eigenheid behouden en het in het zaalvoetbal maken”, besluit Michael Vande Riviere. (Alain Creytens)