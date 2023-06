Café ’t Bourgondisch Kruis organiseerde onlangs een dartstornooi, dat gewonnen werd door Lode Marchand. De Ichtegemnaar haalde het in de finale van de plaatselijke Yves Soenen. In totaal namen er 12 dartsspelers deel. Uitbater Filip Lievens laat weten in de nabije toekomst nog enkele dartstornooien in zijn café te organiseren. (gf)