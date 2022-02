Yves Ngabu is terug in Roeselare en bokst 23ste kamp in april

Gewezen Europees kampioen in het cruiserweight Yves Ngabu (33) was een hele tijd verbonden met een boksclub in het Engelse Shefffield. Eind vorig jaar keerde hij terug naar de Rodenbachstad. Dat betekende niet het einde van zijn bokscarrière.

“Dat afscheid kwam er niet na onenigheid, verre van”, maakt Yves Ngabu duidelijk. “We zijn nog steeds goede vrienden en ik zal zeker nog naar die club gaan. Ik heb daar veel bijgeleerd en hou daar heel goede herinneringen aan over.”

Andere manager

“De reden was dat ik met een andere manager in zee ben gegaan en ook een andere aanpak wou. Nu is dat Tarik Saadi, de manager ook van de wereldkampioen in mijn gewichtsklasse. Nu train ik voor het boksen meestal in Gent en ook soms in Roeselare.”

“Ik ben ook blij dat ik nu mijn volgende kamp mag aankondigen. Ik zal in Herstal op 16 april mijn 23ste kamp boksen tegen een goede tegenstander. Daarna komt er misschien ook een kamp in Rusland. De onderhandelingen zijn nog niet honderd procent afgerond.”

Voetbal bij Zwevezele

“Voor de kamp in het Luikse ben ik mij aan het klaarstomen en probeer ik ook geen blessure op te lopen in het voetbal bij KSKV Zwevezele B. De club weet dat het boksen voor mij op de eerste plaats staat en heeft daar alle begrip voor.”