Yves Ngabu bokst zaterdag om de wereldtitel in Australië, maar doet dat onder Congolese vlag: “In vijf maanden deden ze daar al meer voor mij dan de Belgische bond”

Yves Ngabu (34) wil meteen iets verduidelijken. “Ik blijf natuurlijk Belg”, zegt de Roeselarenaar die op de persconferentie zowel de Belgische als de Congolese vlag op de schouders droeg. “Maar ik vertegenwoordig voortaan de Congolese boksfederatie. Ze hebben er al in vijf maanden meer gedaan voor mij dan de Belgische bond in al die jaren ervoor. Ik hoop ook ooit in Congo te gaan boksen. Ze verwachten me daar trouwens, zelfs de minister van Sport.” Zaterdag bokst Ngabu om de IBO-wereldtitel tegen de regerende kampioen Floyd Masson die voor eigen publiek mag kampen.

Cruisergewicht Yves Ngabu heeft er zopas een trainingsstage opzitten in Zuid-Afrika, hij vertoeft nu al een weekje in Australië waar we hem aan de lijn krijgen. “Zaterdag boks ik om de IBO-wereldtitel. Ondertussen ben ik mijn gewichtsklasse ook tiende van de wereld, als ik win opent dat hopelijk opnieuw wat deuren.” Het gaat Yves opnieuw voor de wind, naar eigen zeggen nadat hij in zee ging met zijn Franse manager Tarik Saadi. “Ik heb in België niet altijd op alle steun kunnen rekenen, ik vertegenwoordig nu de Congolese bond.”

In eerdere interviews gaf Yves Ngabu, die opgroeide in Roeselare en hier ook nog voetbalde vooraleer hij voluit voor de bokssport koos, dat hij ooit ervan droomde naar Congo te gaan om er zijn familie te ontmoeten. “De mensen in Congo zijn zeer enthousiast, ze verwachten mij daar. We zijn aan het bekijken om daar ook een kamp te organiseren.”

Maar eerst leeft Yves Ngabu (23 kampen, 21 zeges) toe naar het gevecht met Floyd Masson (13 kampen, evenveel zeges). “Ik heb hem hier al aan het werk gezien, we zullen goed voorbereid zijn”, zegt Yves bij de persconferentie. “Ik heb hard gewerkt om hier te staan. Ik ben meer ervaren dan mijn tegenstander, ik ga altijd voor een KO.” Het gevecht wordt zaterdagmiddag Belgische tijd gehouden.