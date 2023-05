Yves Ngabu bokst zaterdag in … Rusland: “Ik ben steeds vriendelijk, maar in de ring word ik een warrior”

Op zaterdag 6 mei bokst Yves Ngabu tegen de Rus Jevgeni Tisjtsjenko, olympische kampioen bij de zwaargewichten van Rio in 2016. Hij bereidde zich acht weken voor in Zuid-Afrika met onder andere zijn mental coach David Avonture. Ngabu zal boksen met een Congolese licentie.

“Ik vocht tot dusver 23 profkampen”, opent Yves Ngabu. “Hiervan verloor ik er slechts een tegen Lawrence Okolie. Daardoor verloor ik mijn Europese titel. Die wilde ik absoluut terug, maar in de voorbereidende kamp werd ik in Parijs door de jury bestolen. Mijn Franse tegenstander gaf mij na de gong, die het einde van een ronde aangaf, nog een stevige mep en ik ging neer. Dat was een grote overtreding van de boksregels, maar de jury hield daar onbegrijpelijk geen rekening mee.”

Rechtszaak gewonnen

“Dat was voor mij een grote ontgoocheling. Maar ik zette mijn blik zoals gewoonlijk op de toekomst en een nieuwe kamp richting Europese titel. Daarna kwam er de rechtszaak over wat er gebeurde rond mijn kamp voor de Europese titel in Roeselare. Ik hou mij enkel bezig met het boksen en alles wat erbij komt kijken, laat ik aan andere mensen over. Ik had daar dus niets mee te maken en werd dan ook vrijgesproken.”

Nu staat de Roeselaarse bokser voor zijn volgende kamp. “Die heb ik gedurende acht weken voorbereid in Zuid-Afrika. Daar heb ik zwaar getraind op alle mogelijke manieren, tot houthakken toe. Ik ben dus volledig klaar om mijn volgende kamp te betwisten in Rusland. Naast de ring ben ik de vriendelijkheid zelve, maar eens ik tussen de touwen kom, zie je een heel andere Yves. Dan word ik een echte warrior en heb ik maar een doel, mijn tegenstander kloppen.”

Doel? Winnen!

“De kamp gaat door in Rusland, tegen een Rus. Logisch dat de meeste toeschouwers supporter zullen zijn van de plaatselijke bokser. Dat deert mij echter niet, want in de ring heb ik enkel oog voor de tegenstander. Mijn verwachtingen? Ik heb maar een doel en dat is de kamp winnen op welke manier dan ook. Zondag ben ik met mijn entourage vertrokken naar Rusland om daar de laatste voorbereidingen te doen. Met winst naar Roeselare terugkeren, is het enige wat ik voor ogen heb”, besluit Yves Ngabu. (WD)