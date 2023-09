Yves Ngabu blijft hongerig na wereldtitel: “Ik wil mijn IBO-gordel gaan tonen in Congo”

Yves Ngabu (34) heeft het geflikt. Op overtuigende wijze pakte hij de IBO-titel door regerend kampioen Floyd Masson in het hol van de leeuw te gaan kloppen. Een opsteker voor de sympathieke Roeselarenaar die al heel wat tegenslagen kreeg te verwerken. “Ik heb hier hard voor gewerkt.”

Ondertussen is Yves Ngabu opnieuw op Belgisch grondgebied. Wij kregen hem aan de lijn op de luchthaven in Qatar, waar hij en zijn entourage een tussenstop maakten bij de terugreis uit Australië. Met de IBO-titel op zak, maar niet met de gordel bij zich. “Die hebben we moeten teruggeven. Ze sturen me die later nog op.”

Meer ervaring

Maar hij mocht er al mee pronken na een beklijvende kamp die Ngabu quasi volledig naar zich toe trok. “Ja, ik zat vol vertrouwen. Gewoon omdat ik meer ervaring heb. Ik had al bijna dubbel zoveel kampen gevochten. En ik wilde hem ook op de knieën krijgen. Een KO was voor mij een must, zeker na wat ik eerder had mee gemaakt.”

Team Ngabu kon nog wat nagenieten van de wereldtitel. “Maar we hebben niet zwaar gefeest”, laat Yves weten.

Zijn enige echte nederlaag leed Ngabu tegen Lawrence Okolie, daarvoor had hij een perfect parcours afgelegd en drie keer de Euroupese titel gepakt. Maar bij het verlies tegen Okolie moest Ngabu zijn EBU-cruisertitel inleveren. Daarna ging op zoek naar nieuwe titelkampen. Maar leerde daarbij ook de mindere kanten van de edele bokssport kennen. Tegen de Fransman Deslaurier vocht hij medio 2022 om de WBO-titel, maar zijn opponent deelde hem een klap uit toen de kamp stil lag. ‘No contest’ was het verdict, geen winnaar en dus ook kans verkeken. Dan maar op naar Rusland tegen gewezen Olympisch kampioen Evgeny Tishchenko. Ngabu won er overduidelijk de kamp op punten, maar de lokale jury besliste er anders over. “Ik reken dat ook niet mee als verliespartij. Ik heb in mijn carrière nog maar één keer verloren.”

Ook winnaar op punten

De zelfverzekerde Ngabu stapte afgelopen zaterdag dan ook vol vertrouwen de ring in tegen de Australiër Floyd Masson, regerend IBO-wereldkampioen. “Ik ben er meteen volle bak tegenaan gegaan. In de zesde ronde kreeg ik hem KO, maar ik kende ook de punten van de eerste vijf rondes. Enkel de eerste had ik verloren, de andere vier waren voor mij.”

De wereldtitel was binnen, het feest kon beginnen. “Ik heb natuurlijk wat gevierd met mijn team, maar dat is al bij al nog mee gevallen. Ik heb reacties kregen uit alle hoeken. Van de Congolese boksfederatie waarvoor ik nu ook boks, maar ook van de Minister van Sport uit Congo die me nog voor de kamp had gebeld.”

Titel opent deuren

Ook uit de voetbalwereld kwamen heel wat felicitaties, zelfs Romelu Lukaku belde hem. Yves Ngabu raakte eerst bekend als voetballer, hij speelde onder meer bij ‘zijn’ Club Roeselare, Winkel Sport en KSKV Zwevezele. De toenmalige voorzitter Paul Degroote van KSKV stond ook bekend om zijn groot hart voor het boksen. Hoewel Yves Ngabu lange tijd in het Engelse Sheffield woonde om te trainen, blijft Roeselare zijn ‘home town’. “Ik zal altijd naar hier terugkeren.”

Yves is er ook zeker van dat de IBO-titel deuren zal openen. “We zijn al een en ander op poten aan het zetten, uiteraard wil ik nog meer. Maar vooraleer het concreet is kan ik daar niet meer over zeggen. Daarvoor ken ik de bokswereld ondertussen al te goed. Maar ik wil sowieso eerst eens naar Congo. Mijn roots liggen daar en die mensen steunen mij. Ik wil mijn gordel daar eens gaan tonen.”