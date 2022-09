Yulia Düll Dursin (18) kroont zich tot wereldkampioene Disco Dance

Maandag begon Yulia Düll Dursin in Gent aan haar studie kinesitherapie, een week eerder kroonde ze zich in Zweden nog tot wereldkampioene Disco Dance. “Ik wil de beste versie van mezelf creëren.”

Yulia Düll Dursin (18) danst al haar hele leven in de Ieperse dansschool Dursin van haar grootouders. Ze komt sinds haar zesde in competitie uit en behaalde al vele Belgische titels. Nu mag ze zichzelf wereldkampioene noemen. “In Disco Dance moet je heel snel zijn”, legt Yulia uit. “Aan een hartslag van 140 moet je je dansritme aanpassen. Het duurt amper één minuut, maar het is een volgepakte minuut waarbij kracht, explosiviteit, lenigheid, stijl, techniek én ritme van belang zijn.”

Yulia spendeert 25 tot 30 uur per week aan haar passie. “Dat is veel. Ik heb mijn vaste danstrainingen bij mijn mama en trainster Sofie Dursin. Zonder haar zou dit nooit mogelijk geweest zijn. Daarnaast volg ik aparte krachttrainingen voor been- en armspieren. Die heb ik hard nodig om te dansen.”

Op het WK in Zweden moest ze afrekenen met 106 concurrentes. “We waren daar met 20 Belgische meisjes”, legt Yulia uit. “Wij hadden ons gekwalificeerd tijdens acht discowedstrijden die BULDO, de Belgische federatie, het voorbije jaar had georganiseerd. In Zweden stootten de 48 beste meisjes, die door een jury uitgekozen werden, door naar de tweede ronde. In elke ronde werd hetzelfde stramien gevolgd: eerst 30 seconden dansen met iedereen, vervolgens één minuut in groepjes van vijf en ten slotte nog eens een minuut met iedereen. Daarna volgde de kwartfinale met 24, de halve finale met twaalf en de finale met zes meisjes, al was het in dit geval met vijf.”

Yulia kan niet meteen zeggen hoe ze het verschil gemaakt heeft. “Het was een slopend parcours, want alle rondes vonden op dezelfde dag plaats. Ik heb in de finale mijn rust proberen te bewaren en op mijn techniek vertrouwd. Vertrouwd op wat ik geleerd had en me niet laten verleiden om in mijn bewegingen te overdrijven. Het verschil met de tweede was nipt. Drie keer zette een jurylid mij op nummer één, drie keer op twee, één keer op drie en één keer op vier. Die combinatie bleek voldoende om te winnen. Ik kreeg een medaille, een beker, een diploma en een goodiebag. En het Belgische volkslied werd afgespeeld. Prijzengeld? Neen, dat niet.”

Kinesitherapie

Yulia werd in Zweden wereldkampioene in de leeftijdscategorie van 17 tot en met 20 jaar. “Vanaf 21 jaar is er maar één categorie meer. Hoe ik de toekomst zie? Ik wil mezelf blijven verbeteren. Als ik beelden van mezelf zien, merk ik dat er nog progressie mogelijk is. Ik wil de beste versie van mezelf creëren. Het is mijn doel om deel te blijven uitmaken van de wereldtop en dan zien we wel waar we geraken.”

In afwachting van nog meer medailles focust Yulia zich nu eerst een poos op haar studie kinesitherapie aan UGent. Ze heeft net haar eerste week achter de rug. “Ik heb voor die richting gekozen, omdat ik zelf veel sport doe en het interessant vind om mijn lichaam te kennen. Ja, het is de bedoeling om later sportkinesiste te worden. Ik zou me graag specialiseren in dans. Zo bestaan er niet veel kinesisten, terwijl het wel nodig is”, besluit Yulia. (TVB)