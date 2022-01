Yorunn Ligneel uit Houthulst springt in Gent naar de Vlaamse titel alle categorieën

Op het Vlaams kampioenschap alle categorieën indoor in de Gentse Topsporthal zijn acht West-Vlaamse atleten erin geslaagd om een medaille te halen. Slechts één atlete ging echter met de Vlaamse titel naar huis en dat was hoogspringster Yorunn Ligneel (18) uit Houthulst. Met een sprong over 1m75 deed ze, als juniore, 7 centimeter beter dan haar concurrentes.

Begin januari liet Yorunn Ligneel met 1m73 al een nieuw persoonlijk indoorrecord optekenen en zondag deed ze daar met 1m75 nog twee centimeter bij. “Het gevoel bij mijn sprongen vandaag was heel goed en ik zat ook goed in de wedstrijd. Ik sprong bij mijn derde poging over 1m75 en bijna ging ik bij mijn eerste poging over 1m77. het was heel erg nipt”, aldus de Houthulstse.

Die 1m77 zou ook een nieuw provinciaal record bij de junioren betekend hebben. “Het was een beetje jammer dat Zita Goossens er vandaag niet bij was. Anders was er wat meer concurrentie en ik spring altijd iets beter als er wat meer druk is van andere atletes. Maar goed, ik ben sowieso heel tevreden over mijn seizoenstart. Ik ben trouwens ook nog maar een paar weken echt specifiek aan het trainen.”

Nog kansen

“Ik heb nog wel een aantal kansen om dat provinciaal record deze winter op mijn naam te schrijven. Zo neem ik onder meer ook nog deel aan het BK alle categorieën, het BK voor junioren en het BK voor studenten. Mijn outdoorrecord staat op 1m80 en ik zou dat graag opnieuw benaderen. Daarnaast droom ik ook van deelname aan het WK U20 deze zomer. Om daaraan mee te mogen doen, is een sprong over 1m82 vereist”, besluit de studente kinesitherapie.