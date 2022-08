Yelena Devreker (14) gaat voor een medaille op het EK toestelturnen: “Dromen van de Olympische Spelen in Parijs en LA”

Topgymnaste Yelena Devreker neemt nu vrijdag deel aan het Europees kampioenschap toestelturnen in München. Bij de Belgische delegatie werd Yelena opgenomen om de Belgische kleuren bij de juniores te verdedigen.

Yelena Devreker (14) sloot al op 3-jarige leeftijd aan bij KIT Ieper. De passie voor turnen heeft ze van haar moeder Lucia Lazo. “Vroeger turnde ik ook, maar bijlange niet op het niveau dat Yelena thans haalt”, vertelt mama Lucia, die in de Paterstraat in Ieper woont.

Topsportschool

“Op 9-jarige leeftijd werd mijn dochter geselecteerd voor het Opleidingscentrum Topsportbeloften in Lauwe. Sinds het eerste middelbaar studeert ze aan de topsportschool aan de Blaarmeersen in Gent, waar ze op internaat zit. Ze krijgt daar een speciale schoolregeling zodat ze wekelijks minstens een 20-tal uur kan trainen.”

In de Belgische delegatie voor de Europese kampioenschappen werd Yelena met vier andere Belgische meisjes opgenomen om bij de juniores de Belgische kleuren in München te verdedigen.

Toekomstmuziek

Vorig jaar nam Yelena deel aan de Swiss Cup in Zwitserland en haalde er een zilveren medaille. In de juniorencompetitie ging het goud naar Duitsland en pakten de Belgische meisjes ook het zilver voor Frankrijk en Zwitserland.

“Haar favoriet onderdeel bij het turnen is de brug met ongelijke leggers”, vervolgt mama Lucia. “Een medaille zou al een goede prestatie zijn want, in februari brak Yelena nog haar elleboog. Bovendien komen vooral uit Duitsland, Engeland en Roemenië zeer goede turners. Hopelijk behoort ze tot de acht beste die zondag aan de finale mogen deelnemen. Yelena zal alleszins een ervaring rijker zijn want ze wil graag naar de Olympische Spelen in 2024 in Parijs. Misschien komt dit nog iets te vroeg want ze is dan nog piepjong. Maar ze leeft alleszins toe naar 2028, wanneer de Olympische Spelen in Los Angeles plaatsvinden. Maar dat is nog toekomstmuziek. Yelena heeft nog een lange weg te gaan en we kijken eerst uit wat ze op het EK in München doet”, besluit mama Lucia.

(EG)