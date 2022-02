Yana De Turcq (JC Roeselare) pakt brons op VK judo: “Me niet laten doen op BK in Tielt”

Op de Vlaamse kampioenschappen judo in Deinze behaalde de 17-jarige Yana De Turcq van Judoclub Roeselare een bronzen medaille in de gewichtscategorie tot 48 kilogram. Ze was er zonder grote verwachtingen naartoe getrokken, aangezien ze in de kerstperiode nog geopereerd werd aan de enkel.

Yana De Turcq (17) kreeg de judomicrobe te pakken toen haar jongere broer Mathis zijn eerste stappen zette op de tatami bij Judoclub Roeselare, waar papa Christiaan ondertussen voorzitter en trainer is. “Ik was toen ongeveer elf jaar”, aldus Yana. “Mijn droom was om zo snel mogelijk een eerste gordel te behalen zodat ik aan competitie kon doen. Uiteindelijk duurde het toch een drietal jaar, maar vanaf dan is mijn drang naar meer gegroeid. Ondertussen ben ik al de U15 en U18 voorbij en vecht ik sinds kort bij de U21 -48 kilogram. Daar kom ik meestal tegen oudere meisjes uit, maar toch boekte ik de voorbije weken al zilver op het PK en brons op het VK. Daardoor ben ik ook geselecteerd voor de Belgische kampioenschappen van zondag in Tielt. De verwachtingen zijn ook nu niet groots gezien ik eigenlijk nog in volle revalidatie ben na mijn operatie. Ik kan nog steeds niet intensief genoeg trainen, maar eens op de mat laat ik me zeker niet doen.”

Tijdens de kerstperiode lag ik nog op de operatietafel door een enkelblessure

Zwarte gordel

Yana kan al trots zijn op haar palmares. “In totaal heb ik al één gouden en vier zilveren medailles op de provinciale kampioenschappen behaald en vier bronzen op de Vlaamse. Op de Belgische stond ik nog nooit op het podium, alhoewel ik wel al vier selecties haalde. Zondag krijg ik een nieuwe kans. Eens dit druk programma achter de rug is, ga ik volop aan tornooien meedoen tot ergens eind mei, in de hoop volgend jaar mijn examens te kunnen afwerken voor de zwarte gordel. Ik heb wel nog maar 9 van de 30 punten hiervoor, maar mijn trainers Alexander Vandendriessche, Rudy Vandenbroucke, Ivan Soete en papa Christiaan zullen zich dubbel en dik inzetten om mij klaar te stomen.”

Yana was niet het enige clublid die een medaille oogstte de voorbije weken. “Gilles Decaestecker werd knap derde op het PK. Hij is één van de voorlopers van een goede lichting die eraan komt, maar bij de jeugd merken we toch ook al talentjes. Die train ik soms op woensdag en straks komt daar wellicht nog de kleuterjudo bij. Een nieuw initiatief binnen de club die na de paasvakantie opstart”, besluit de leerlinge wetenschappen-wiskunde in de Broederschool. Yana is trouwens ook genomineerd voor de sportprijzen van Roeselare in de categorie Beloftevolle Jongere. (SBR)