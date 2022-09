Xander De Wever naar EK padel in Valencia

Arenal Brugge, de padelclub langs de Geralaan in Sint-Kruis, floreert en fungeerde vorige week als locatie voor de Cupra Padel Masters. Aan het toernooi met hoog gerangschikte spelers nam ook Xander De Wever (18) deel.

De Bruggeling mag straks met de nationale ploeg naar het EK voor de jeugd in Valencia. Xander speelde de Masters samen met Dominique Coene uit Maldegem. Samen bereikten ze de halve finale.

Xander woont op een halve kilometer van Arenal Brugge en maakte daar destijds vanaf zijn twaalf à dertien jaar alles mee.

“Ondertussen hebben we hier als club reeds aardig wat opgebouwd, zowel bij de jeugd als de volwassenen. Hier stopt het niet. De club zal sowieso nog betere resultaten neerzetten”, weet Xander. Hij zit in zijn laatste jaar middelbaar met thuisonderwijs, omdat hij tevens veel op zijn sport wil zetten.

Interclub

Xander en Dominique speelden de voorbije zomer in interclub. Ook voor de Masters beslisten ze om het samen te doen. De Wever en Coene geraakten tot in de halve finale door de Gentenaars Nick Braet en Florian Vandelanotte met 6/4 en 6/3 te verslaan. Braet is coach van de nationale jeugd waar ook Xander deel van uitmaakt. Van 10 tot 15 oktober nemen de Belgische U14, U16 en U18 aan het EK in Valencia deel. “Nick als één van de trainers kloppen, gaf mij een fantastisch gevoel”, vindt Xander.

“Ik had nog nooit eerder tegen hem gewonnen, meestal in een super tiebreak verloren. Ik heb mijn selectie vooral te danken aan mijn niveau en de resultaten, zelfs meestal boven mijn verwachtingen. Het is nog niet duidelijk met wie ik in Valencia zal aantreden. Wie in zijn leeftijdscategorie het meeste van de drie matchen wint, kan als land naar de volgende ronde. Er is tevens een open reeks waar je als duo kan strijden om de Europese titel.” (ACR)