Xander De Wever en Isaac Huysveld krijgen wildcard voor World Padel Tour

Zaterdag 22 april start in Gare Maritime op de site van Tour & Taxis de Circus Brussels Padel Open met de kwalificaties. Het tornooi is een officiële etappe binnen de World Padel Tour, het enige door de International Padel Federation erkende wereldkampioenschap.

De top 100 van beste padelspelers ter wereld, mannen en vrouwen, en de beste Belgische spelers die zich eventueel tijdens de kwalificatiefase kwalificeren, nemen aan het tornooi deel. Vijf Belgische duo’s kregen een wildcard voor de kwalificaties. Hierbij zitten Bruggeling Xander De Wever die een duo vormt met Bram Coene en Isaac Huysveld uit De Panne, samen met Thibo Matthyssens. De anderen zijn Nick Braet en Jeremy Gala en bij de dames Elyne Boeykens met Laura Bernard en Annouck Meys met Dorien Cuypers.

Het hoofdtornooi van de nieuwe editie van Brussels Padel Open vindt plaats vanaf woensdag 26 april tot en met zondag 30 april. Daarvoor vinden vanaf zaterdag 22 april de kwalificaties plaats. Dit gebeurt in Shed 4 op de acht padelvelden van de Tour & Taxis Padel Club Brussel. Verder zal het Center Court in de Gare Maritime omringd worden door een grote bar en Court 2, dat gratis toegankelijk is, wordt omringd door een Padel Village.

Verlaagde ticketprijzen

Het is de tweede editie van het tornooi en de organisatoren verwachten een opkomst van om en bij de 50.000 toeschouwers. Om de padelsport nog toegankelijker te maken, besloten ze om de ticketprijzen met 15 procent te verlagen ten opzichte van de vorige editie. Er is ook een kindertarief en er zijn verschillende prijszones in de tribunes van de Central Court. Deze editie wordt volgens de organisatie extra speciaal, omdat twee toppers uit het padelcircuit dit jaar afscheid nemen van de sport. De Argentijn Fernando Belasteguin, die zestien keer wereldkampioen werd, en de Braziliaan Pablo Lima, ook viervoudig wereldkampioen, zijn bezig aan hun afscheidstournee. (ACR)