WTC Olympia wil 26ste editie van mountainbiketocht laten doorgaan: Ploeteren tijdens ‘De 8 van Sijsele’

Ondanks strenge coronamaatregelen die het niet evident maken organiseert WTC Olympia op zaterdag 8 januari dan toch de 26ste editie van mountainbiketocht ‘De 8 van Sijsele’. “De goesting bij de fietsliefhebbers is zo groot dat we er écht mee willen doorgaan”, zegt secretaris Geert De Lille.

Door opnieuw strengere coronamaatregelen gooit de ene na de andere organisator van wieler- en andere sportevenementen in de regio dezer de handdoek in de ring. Maar niet bij WTC Olympia uit Sijsele. Deze wielervereniging organiseert op zaterdag 8 januari de 26ste editie van ‘De 8 van Sijsele’, een mountainbiketocht in Sijsele en omstreken; richting Donk en Oedelem. De ‘8’ in de naam is daarbij een verwijzing naar alvast de originele vorm van het parcours. “Onze vorige editie kon niet doorgaan omdat toen quasi alle evenementen verboden waren door corona. Nu zijn er nog veel beperkingen maar toch achten wij het haalbaar”, zegt secretaris Geert De Lille. “Er zijn al heel veel sportieve evenementen weggevallen en we horen dat de ‘goesting’ bij de fietsliefhebbers heel erg groot is. Daarom willen we er nu dus écht mee doorgaan.”

Geert De Lille en zijn organisatieteam moeten daarbij wel rekening houden met behoorlijk strenge coronabeperkingen. “We organiseren geen bar in de gemeentelijke turnzaal in Sijsele, de start- en aankomstplaats. Dat is uiteraard erg jammer, want die bar is een belangrijke vorm van inkomsten voor onze club”, vertelt Geert. “Er kunnen ook geen kleedkamers en douches gebruikt worden. En de gebruikelijke twee bevoorradingsposten hebben we gereduceerd tot één post. De bevoorrading in Donk hebben we geschrapt omdat de ruimte daar te beperkt blijkt. Aan ‘Oedelem berg’ hebben we voldoende ruimte, bij een hoeve, om veilig en comfortabel in bevoorrading te voorzien.”

Deelnemers kunnen naargelang hun fitheid en sportieve ambities kiezen tussen vier afstanden: 28, 38, 48 of 58 kilometer. De rit is zuiver recreatief dus er worden geen tijden opgenomen. Er wordt gestart met vrije start tussen 8.30 uur en 14 uur. Inschrijven kan enkel ter plaatse in de gemeentelijke turnzaal op de dag zelf. Voor leden van een wielerclub kost deelnamen 5 euro en voor niet-leden is dat 7 euro.