Wouter Luypaert en Morgane Garreyn (Neko Ieper) behalen hun nieuwe Dan-graad: “Medaille pakken op PK”

Bij de Ieperse judoclub Neko werden onlangs twee jonge leden in de bloemetjes gezet voor het behalen van Dan-graden. Morgane Garreyn (19) kreeg haar eerste Dan, terwijl de 28-jarige Wouter Luypaert al zijn vierde Dan behaalde. Een uitzonderlijke prestatie.

“Het is inderdaad behoorlijk uniek om op mijn leeftijd de vierde Dan te behalen”, knikt Wouter Luypaert. “Ik ben de jongste judoka bij Neko met deze onderscheiding. In het judo heb je enerzijds de topsport competitieweg en anderzijds de technische weg, met de Dan-graden. Ik focus me vooral op dat laatste. Er zijn heel weinig twintigers die een vierde Dan behalen.”

“Om deze Dan te behalen moet je een examen gaan afleggen in Brugge, waar je heel wat technische vaardigheden op verschillende manieren moet uitvoeren. Om hiervoor te slagen ben ik in januari met twee trainingen per week gestart, maar al snel werd dat opgedreven tot vier en soms zelfs vijf trainingen per week.”

De 28-jarige zelfstandige tuinarchitect uit Vlamertinge neemt af en toe ook aan wedstrijden deel. “Zo staat volgende week zondag het provinciaal kampioenschap op het programma en is er eind november het Vlaamse interclubkampioenschap waar we met Neko ook deelnemen. In het verleden werd ik op het PK al een paar keer vijfde, maar nu wil ik graag wel een medaille.”

Vijfde Dan

Wouter is intussen al 22 jaar lid van Neko. “Mijn vader is voorzitter van Neko en al meer dan 30 jaar met de judosport bezig, dus zo ben ik er ook ingerold. In de voorbije 22 jaar behaalde ik al enkele medailles op Vlaamse tornooien, vaak met een internationaal deelnemersveld. Mijn toekomstambitie is om voor de vijfde Dan te gaan, maar daarvoor moet ik vier jaar wachten. Ik kan ten vroegste in juni 2026 mijn examen voor vijfde Dan afleggen”, besluit Wouter, die instructeur B is in het judo en hoofdtrainer is bij Neko.

(SB)