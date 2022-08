Wouter Decock is beste Belg op WK 100 km lopen in Berlijn

In Berlijn had zaterdag het EK en WK Ultraloop over een afstand van 100 kilometer plaats. Wouter Decock van de Brugse atletiekvereniging ABAV finishte op wereldniveau op de 20ste plaats in 6u46’51.

Wouter Decock (38) begon pas op latere leeftijd, 22 jaar, met een loopcarrière, maar maakte de voorbije jaren zowel in ons land als het buitenland faam in het ultralopen. Zo werd hij in 2015 onder andere knap vijfde op het WK 100 km en heeft hij een persoonlijk record van 6u33’52 op die afstand. In 2021 finishte hij in Torhout na 7u06’47 en kroonde hij zich toen voor de zesde keer tot Belgisch kampioen.

Dit jaar verhuisde het BK naar Zwevezele (Pinksterlopen) en nam hij er omwille van een blessure niet aan deel. De nationale titel ging toen naar Matthew Bouckhuyt die er als het ware in zijn achtertuin liep. Naast deze twee atleten werd ons land in Berlijn ook vertegenwoordigd door de Oost-Vlaming Stijn van Lokeren. Hij finishte als tweede Belg op plaats 33 in 6u56’55. Bouckhuyt kwam over de eindmeet in 7u23’48 en werd hiermee 50ste.

25 atleten uit 42 landen

In totaal stonden circa 25 atleten uit 42 landen aan de start. In het landenklassement bij de heren eindigde België door de prestaties van de drie knap op de negende plaats en als vijfde Europees land. Men liet hiermee Nederland, Duitsland, Italië, de Verenigde Staten en Argentinië achter zich. De West-Vlaamse bondscoach André Mingneau uit het Heuvelland kan hier best tevreden mee zijn.

De individuele winnaar bij de heren was Haruki Okayama uit Japan in 6u12’10. Bij de dames kwam de Française Floriane Hot als eerste over de finish in 7u04’03. Bij de agegroupers bij de dames W45 was er een knappe prestatie van Mieke Dupont. De naar Gent uitgeweken Blankenbergse atlete finishte in 8u29’59.

(ACR)