Wouter Decock grijpt zevende Belgische titel op Belgisch kampioenschap Ultraloop: “Dit is mijn laatste”

In Veldegem had zondag het BK Ultraloop over een afstand van 100 kilometer plaats. Bruggeling Wouter Decock (ABAV) behoorde tot een van de favorieten bij de mannen en won de wedstrijd in 7u12’36. De zege bij de vrouwen was voor de Gentse Hilde Dosogne. Zij is bekend bij het Oostendse Team Fisher en legde als vierde in totaal de afstand af in 8u54’51.

Het parcours situeerde zich rond sporthal De Bosserij in Veldegem waar een parcours van vijf kilometer werd uitgestippeld dat de deelnemers twintig keer moesten doen. Voor velen lijkt de afstand van 100 kilometer toch iets teveel. Organisator André Migneau kon slechts op een deelname van 29 lopers rekenen.

Twaalf van hen bereikten de aankomst. De naar Gent uitgeweken West-Vlaamse Mieke Dupont moest na bijna vijf uur de strijd bij de dames staken. De zege ging naar haar Hilde Dosogne voor de West-Vlaamse Nathalie Pluvier (Houtland AC). Elke Verbelen (AVLO) werd derde.

Kortere afstanden

In Veldegem hadden nog vier andere wedstrijden plaats, zij het over kortere afstanden. Het BK 100 km had vorig jaar ook in onze provincie plaats, in Zwevezele. Bij afwezigheid van Wouter Decock liep Matthew Bouckhuyt er toen naar het goud. De atleet uit Zwevezele liep een blessure op en moest rustig opbouwen. Hij koos in Veldegem voor de 50 km en werd tweede na Misha Declerck. Matthew zag in Wouter Decock een terechte kampioen op de 100 kilometer en hij was als eerste om de Bruggeling bij de aankomst te feliciteren.

Voor de atleet van ABAV zijn zevende nationale titel. “Het was vooral een tactische en een kampioenschapswedstrijd”, vindt de kampioen. “Niemand nam van in het beging het initiatief en ik had ook die ambitie niet.”

Aftasten

Decock liep van bij de start mee voorin in een groepje. Het was wat aftasten en in de stukken tegen wind mekaar ondersteunen. Iets voorbij halfweg kwam er toch meer beweging bij de koplopers. “Ik kreeg toen echter wat last aan mijn scheenbeen. Een oude blessure die terug wat voor hinder zorgde. Even vreesde ik dat het niet meer zou gaan. Ik zette door en de pijn ging gelukkig weg”, aldus de 39-jarige Brugse docent verpleegkunde. “Ik zag de anderen naar het einde toe afzwakken, misschien nog meer dan mezelf. Vanaf 80 kilometer besefte ik dat het mijn dag kon worden.”

“Ik heb toen geconsolideerd en rekening houdend met de anderen zelfs nog vertraagd.” Ondertussen was Stijn Van Lokeren gestopt en zo kon Decock gecontroleerd de wedstrijd uitlopen. Hij finishte vier en een halve minuut voor Jelle Janse (DCLA), die zijn debuut maakte op de 100 km, en de master Jelle Tielemans (AVLL). Thierry de Block (Olympic Brugge) was goed voor de mastertitel +70 in 11u44’17.

Laatste keer

Wouter Decock had na afloop en het binnenhalen van zijn zevende titel nog een mededeling. “Het is nu officieel. Dit was mijn laatste Belgisch kampioenschap op de 100 km. De voorbereiding is een heus puzzelwerk. Met werk en een gezin met twee kinderen niet evident. Op dat vlak neem ik wat gas terug.”

“Ik ga nog wedstrijden lopen, maar op een andere manier. Misschien een keer 50 kilometer of een trail. Minder competitief en vooral er meer van genieten”, besluit de Brugse kampioen.

(ACR)