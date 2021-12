Wout Louagie naar EK veldlopen voor junioren in Dublin

Wout Louagie van Olympic Brugge maakt deel uit van onze nationale veldloopselectie op het Europees kampioenschap voor junioren op 12 december in het Ierse Dublin. “Van jongsaf aan is het mijn droom om voor ons land te lopen.”

Hevige regenval herschiep het terrein op Schiervelde zondag in een heuse modderpoel tijdens de CrossCup in Roeselare. Wout Louagie had een goede dag en behaalde de tweede plaats. In de sprint moest de 18-jarige Bruggeling, die aan een opleiding kinesitherapie begon, zijn meerdere erkennen in Mathis Lievens. De atleet van Vilvoorde AC had amper een seconde voorsprong. Dit gaf Louagie hoop op een kwalificatie voor het EK bij de junioren, op zondag 12 december in Fingal, op een boogscheut van Dublin. Dinsdag werd zijn selectie definitief.

Wouts voorbije zomerseizoen is door corona en een heupblessure vrij laat begonnen. Eenmaal hij het goede ritme vond, verliep alles toch vlot. De Bruggeling zette onder andere een knappe 3:48’53 neer op de 1.500 meter. “Dit was voor mij een bevestiging dat er ook op de piste nog marge op zit. Hoewel ik het BK miste, met opnieuw last aan die heup, was ik toch tevreden.”

En dan komt het winterseizoen, met het veldlopen en die eventuele nationale selectie. “In functie van de wedstrijd in Roeselare heb ik zeer intensief getraind om toch zeker bij de kanshebbers te behoren. Gelukkig had ik een goede dag en verliep alles goed. Het was de bedoeling om in de finale met zo weinig mogelijk atleten over te blijven.”

Vooral genieten

Wout maakt deel uit van de West-Vlaamse alliantie onder leiding van Stijn Fincioen. Het EK wordt zijn eerste internationale ervaring. “Er is geselecteerd op basis van het finishen binnen de eerste twintig. Ik ga daarvoor mijn uiterste best doen. Ik heb echter geen idee welk niveau er daar zal gelopen worden. Daarnaast wil ik het met het Belgische team zo goed mogelijk doen. En vooral genieten van de ervaring.” (ACR)