WK Roeien U19: Marit Janssens(KRNSO) gaat voor het podium

Op de wereldkampioenschappen U19 te Parijs zal België vertegenwoordigd worden door Marit Janssens van de Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende. Het is de eerste maal dat een roeister U19 van Oostende de Belgische kleuren mag verdedigen op het WK U19.

Marlon Colpaert was de laatste roeier van de KRNSO die in 2017 aanwezig was op het WK U19 en een bronzen medaille won in dubbeltwee. Marit Janssens, die 5de werd op het Europees Kampioenschap, ambieert in Parijs het podium. De tegenstand voor Marit Janssen is groot met liefst 29 tegenstandsters uit Oostenrijk, Tsjechië, Egypte, Spanje, Estland, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Marokko, Moldavië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Paraquay, Polen, Roemenië, Zuid-Afrika, Zwitserland, Slovakije, Thailand, Taipei, Tunesië, Uruguay, USA, Zambia en een neutrale individuele atlete (Wit-Russische die niet onder eigen vlag mag varen).

Op de Coupe de la Jeunesse in Amsterdam, komend weekend, is KRNS Oostende ook vertegenwoordigd. Cato Vanheste roeit er in dubbeltwee met de Brugse Sofie Deconinck-Denys. Hun tegenstrevers komen uit Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Nederland, Portugal, Zwitserland en Zweden. (FRO)