WK Cadet Zeilen in Nieuwpoort tot en met 28 juli: “Vriendschap en respect vormen leidraad”

Van donderdag 20 tot en met vrijdag 28 juli verzamelen de beste Cadet jeugdzeilers in Nieuwpoort voor hun WK. Place to be is de Yacht Club WSKLuM.

“Er gingen maanden voorbereiding vooraf aan dit WK. Het is een kampioenschap dat geen enkele jonge wedstrijdzeiler zou mogen missen”, zegt Nathalie Gunst, voorzitter van de Belgische Cadetklasse.

België, als gastland en Groot-Brittannië vaardigen de grootste delegaties af, maar de inschrijvingen uit Argentinië, Australië, Duitsland, Nederland, Polen, Tsjechië en last but not least Oekraïne maken er een echt wereldkampioenschap van.

Crowdfunding

“Een mooier voorbeeld van de solidariteit binnen de Cadetklasse, dan met de deelname van de Oekraïense zeilers, kunnen we trouwens niet geven. Om deze jongens en meisjes, ondanks de extreem moeilijke omstandigheden toch te laten deelnemen , hebben Cadet zeilers van over heel de wereld de handen in elkaar geslagen. Met onder andere een succesvolle crowdfunding zorgen we voor accommodatie, materiaal en het betalen van de deelnamekosten. Vriendschap en respect zijn al jaren dé leidraad binnen de Cadetklasse”, zegt Nathalie nog.

7 tot 17 jaar

Nathalie Gunst: “Zeilsters & zeilers tussen 7 en 17 jaar kunnen deelnemen. Diegenen die werden geselecteerd zeilen het officiële WK, alle andere deelnemers varen in de promo-regatta, onder exact dezelfde omstandigheden.” Als land is het een mooi podium om je, als zeilnatie, op de kaart van het internationale zeilen te zetten.

Belgische hoop

Met het vooruitzicht van een thuiswedstrijd liggen de verwachtingen in het Belgische kamp hoog. De prestaties op de recente Dutch Youth Regatta in het Nederlandse Workum doen het beste verhopen voor de Belgische vaarders. Op deze sterk bezette internationale wedstrijd in mei, wist Team Belgium alle drie de podiumplaatsen weg te kapen.

“De Belgische Cadetklasse gelooft heel sterk in het motto: talent helpt talent ontwikkelen. Door deze aanpak zien we een mooie doorstroming van onze jongste vaarders, als fokkemaat, naar de positie van stuurman en stuurvrouw. Een proactieve aanpak via stages en clinics met de beste coaches resulteert in een succesvolle groep van enthousiaste en gedreven zeilsters en zeilers”, verduidelijkt Nathalie nog.